Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
kapalı
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
439.096
DOLAR
7.3525
STERLİN
10.0085
EURO
9.0134
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alınacak
Gençlik ve Spor Uzman...
Arazi satışı yapılacaktır 
Arazi satışı yapılacaktır 
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakultesı Tarih Bölümü Öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin (22), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

10 Ocak 2021 Pazar 16:52
8 Okunma
Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakultesı Tarih Bölümü Öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin (22), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian (25) tarafından boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası incelemesinde boynundaki dövmeden yola çıkılarak yakalanan zanlı, tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları, dün durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


BOYNUNDAKİ DÖVME ELE VERDİ


Yurtkölesi'nin otopsisinde, boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip, çıktığını tespit etti. Yapılan incelemede, bu kişinin boynunda arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.


POLİSTE İTİRAF ETTİ


Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Kheyrian, Yurtkölesi'nin barışmak istememesi üzerine çıkan tartışma sonucu, boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandı. DENİZLİ, (DHA)  

MEMLEKETİ MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin  Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi memleketi Manisa'ya getirildi.Yurtkölesi için, bugün öğlen Şehzadeler ilçesi Sedat Altıntaş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, iki çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan baba Mehmet Yurtkölesi ve anne Zekiye Yurtkölesi gözyaşlarını tutamadı. Yurtkölesi'nin yakınları, tabutu başında uzun süre ağladı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Yurtkölesi, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. MANİSA, (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
AleynaAleyna YurtkölesiPamukkaleFen Edebiyat Fakultesı Tarih Bölümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Son bir ayda 43 operasyon icra edildi
MSB: Son bir ayda 43 operasyon icra edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'' mesajı
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Nemruş ile buluştu
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Nemruş ile buluştu
Ümitcan Uygun, uyuşturucudan gözaltına alındı
Ümitcan Uygun, uyuşturucudan gözaltına alındı
ABD nereye?
ABD nereye?
Cepteki tehlike 'telefon'
Cepteki tehlike 'telefon'
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Türkiye'ye tebrik 
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Türkiye'ye tebrik 
Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı
Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı
"EASTMED" Mİ, "TURAN KORİDORU" MU? "TURAN ENERJİ KORİDORU" MU?
"EASTMED" Mİ, "TURAN KORİDORU" MU? "TURAN ENERJİ KORİDORU" MU?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma