Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakultesı Tarih Bölümü Öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin (22), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian (25) tarafından boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası incelemesinde boynundaki dövmeden yola çıkılarak yakalanan zanlı, tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları, dün durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



BOYNUNDAKİ DÖVME ELE VERDİ



Yurtkölesi'nin otopsisinde, boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip, çıktığını tespit etti. Yapılan incelemede, bu kişinin boynunda arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.



POLİSTE İTİRAF ETTİ



Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Kheyrian, Yurtkölesi'nin barışmak istememesi üzerine çıkan tartışma sonucu, boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandı. DENİZLİ, (DHA)

MEMLEKETİ MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi memleketi Manisa'ya getirildi.Yurtkölesi için, bugün öğlen Şehzadeler ilçesi Sedat Altıntaş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, iki çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan baba Mehmet Yurtkölesi ve anne Zekiye Yurtkölesi gözyaşlarını tutamadı. Yurtkölesi'nin yakınları, tabutu başında uzun süre ağladı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Yurtkölesi, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. MANİSA, (DHA)