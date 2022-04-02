UNESCO, dünya polislerine gazetecileri koruma eğitimi başlattı

65 ülkeyi kapsayan 2020 UNESCO araştırması gazetecilere karşı taciz, yıldırma, saldırı, tutuklama ve hatta gazetecilerin öldürülmesi de dahil olmak üzere protestolar sırasında basın özgürlüğü ihlallerinde keskin bir artışa işaret etti. UNESCO ve IPA raporun ışığında gazetecilerin işlerini yaparken ‘düzeni nasıl sağlayacakları’ konusunda dünyadaki tüm polis ve güvenlik görevlilerinin katılacağı ücretsiz Kitlesel Açık Çevrimiçi Kursu (MOOC) başlattı.

UNESCO, yerel ortaklıklar aracılığıyla Latin Amerika, Afrika ve Arap bölgesindeki 17 ülkede halihazırda 8500 polise eğitim verdiğini ifade ederek 100'e yakın ülkede 372 bin üyesi bulunan IPA ile yapılacak MOOC kursunun UNESCO’nun çalışmalarını genişleterek hızlandıracağını vurguladı.

‘POLİSİN KAMUOYUNDAKİ İMAJINI İYİLEŞTİRECEKTİR’

Uluslararası Polis Birliği (IPA) Genel Sekreteri May-Britt Ronnebro kursla ilgili “Güvenlik güçlerinin gazetecileri korumada ve ifade özgürlüğüne elverişli, güvenli bir ortam sağlamadaki hayati rollerinin farkında olmalarını sağlamak için UNESCO ile ortak çabalara katılmaktan çok memnunuz. Medya ile iyi ve şeffaf bir iletişim, polis hizmetlerinin kamuoyundaki imajını da iyileştirecektir” ifadelerini kullandı.