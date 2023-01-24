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Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen deve kuşları erken yumurtladı

Prof. Dr. İbrahim Ak:  "Fakat bugünlerde havaların çok sıcak geçmesi nedeniyle hava sıcaklığına aldanan hayvanların yumurtlamaya başladıklarını görüyoruz ki bu istediğimiz bir durum değil çünkü kışın yumurtlanan yumurtalarda döllük oranı düşük olduğu gibi doğal kuluçkayla zaten mümkün değil"

24 Ocak 2023 Salı 10:17
Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen deve kuşları erken yumurtladı

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesince yetiştirilen deve kuşları, sezondan önce yumurtlamaya başladı.
Fakültenin Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde kış mevsimi dolayısıyla dinlenme döneminde olan deve kuşları, hava sıcaklığının normalin üstünde seyretmesi sebebiyle 7 yumurta verdi.
Deve kuşlarının sezon gelmeden yumurtlamasının, yaz dönemi verimini de olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin tüm hayvan türlerini olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.
Süreçten üniversitede yetiştirilen deve kuşlarının da etkilendiğini belirten Ak, şöyle konuştu:
"Deve kuşları hep Kuzey Yarımküre'de mart-nisan gibi havaların ısınması, 20 dereceye çıkmasıyla beraber yumurtlamaya başlamakta sonra yaz bitiminde, eylül-ekim gibi de yumurtlama sezonu sona ermekte. Biz dolayısıyla sezon dışında dişi ve erkekleri daha sonraki dönemde döllük fazla olması amacıyla ayırıyoruz, ayrı bölmelerde tutuyoruz. Fakat bugünlerde havaların çok sıcak geçmesi nedeniyle hava sıcaklığına aldanan hayvanların yumurtlamaya başladıklarını görüyoruz ki bu istediğimiz bir durum değil çünkü kışın yumurtlanan yumurtalarda döllük oranı düşük olduğu gibi doğal kuluçkayla zaten mümkün değil.
Yapay kuluçkadan çıkardığınız civcivlerin de yaşam güçleri kış döneminde çok iyi olmuyor. Çünkü dışarıda hava güzelken, güneş ışığı, otlama, dolaşma, bunların en fazla görülen problem olan bacak problemlerini de engellediği gibi daha sağlıklı gelişmelerini sağlıyor. Yani normal sezonun dışında yumurtlama bizim çok istediğimiz bir durum değil. Normal sezondaki yumurta verimini de yine olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle her şeyin doğal seyrinde geçmesi daha önemli olan ama maalesef kontrol edilemeyen iklim değişikliği bu hayvanları da bu anlamda olumsuz etkiliyor."
Yumurtlama sezonunun mart-nisan aylarında başladığını dile getiren Ak, "Ekim sonuna kadar havaların durumuna göre bazen daha erken soğursa daha erken, bir ay erken veya havalar iyi giderse kasıma kadar da devam eden bir sezon oluyor. Türkiye ortalaması 50 yumurta civarında ama 60-70'e ulaşan işletmeler de var, altında olanlar da var. Örneğin Kıbrıs'ta üreticimiz var, orada 100 yumurtaya kadar çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.
Üniversitedeki deve kuşlarının 6-7 yumurta verdiğini belirten Ak, "Ama böyle giderse yumurtlama devam eder ve bunların hepsi yaz dönemindeki asıl yumurta verimini olumsuz etkileyecek." diye konuştu.
Ak, bu süreçte elde edilen yumurtaları damızlık olarak değerlendiremediklerini, bunları öğrencilerle tüketmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uludağ ÜniversiDeve KuşuYumurta
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