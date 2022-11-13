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Türkiye ve KKTC'de 'Çök- Kapan- Tutun' deprem anı tatbikatı gerçekleştirildi

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla, depremin meydana geldiği saat 18.57’de Türkiye geneli ve KKTC'de 'Deprem Anı Çök- Kapan- Tutun' tatbikatı yapıldı. Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de vatandaşların cep telefonlarına gönderilen 'Hayati Uyarı Bildirimi' ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.

13 Kasım 2022 Pazar 11:03
Türkiye ve KKTC'de 'Çök- Kapan- Tutun' deprem anı tatbikatı gerçekleştirildi

ANKARA (DHA)

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi'nin 23'üncü yılında, depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye geneli ve KKTC'de 'Deprem Anı Çök- Kapan- Tutun' tatbikatı yapıldı. Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda 'çök kapan tutun' hareketini yaptı. Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "12 Kasım 1999 saat 18.57'den bir saniye öncesine kadar da ülkemizin bütün gündemi deprem oldu.

Ama hiç kimsenin aklına Düzce'de böyle şeyin olabileceği gelmiyordu. Bir büyük deprem yaşamıştık, üst üste ikincisinin geleceği düşünülmüyordu. Ama öyle oldu. Sevdiklerimizi, değerlerimizi, kazanımlarımızı kaybettik ve büyük acılar yaşadık. Şu noktaya geldik; afet gelmeden hazır olmamız, hazırlık yapmamız lazım. Devlet olarak 1999'dan sonra çok şeyler kat ettik. Herkes emek verdi. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye afetler konusunda çok adımlar attı. Herkes bilgi ve emeğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

'ÇÖK KAPAN TUTUN HAREKETİYLE KENDİLERİNİ VE ÇEVRELERİNİ TEST ETSİNLER'

Konuşmasının devamında Bakan Soylu şu ifadelerde bulundu:

"Vatandaşlarımızdan istirhamım, 'aniden bir deprem olsa ben ne yaparım?' sorusunu kendisine sorsunlar. 'Çök kapan tutun' hareketiyle kendilerini ve çevrelerini test etsinler. Bu sefer etrafımıza deprem gözüyle bakalım. Dünya bunu böyle yapıyor. Japonya bu seviyesine rağmen tatbikatları yapıyor ve deprem anınca az kayıp yaşıyor. İnşallah biz de o noktaya en kısa sürede gelmeyi arzuluyoruz. Son 10 günde tüm kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu tatbikata hazırlanıyor. Bu yıl ayrıca tatbikat yılı. Bir millet olmak bir afetle karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapabileceğimiz konusunda hazırlıklı olmamız lazım ve bunu hep beraber yapmamız lazım. 10 gündür tüm medya, kurumlar ve bu meselenin tüm paydaşları bilgilendirme ortaya koydular. Afet ve deprem konusunda 10 gündür bu farkındalık sayesinde tatbikatı hep birlikte yapıyoruz. Şimdi esas itibariyle Düzce Depremi'nin yıl dönümünde tatbikat gerçekleştiriyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çök Kapan TutunDeprem Tatbikatı
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