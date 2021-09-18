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Türkiye ve Azerbaycan hataya düşmemeli

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik’in yazısı için tıklayınız...

18 Eylül 2021 Cumartesi 17:16
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Türkiye ve Azerbaycan hataya düşmemeli

Büyükelçi (E) Tugay Uluçevik

Ermenistan, Türk ve Azerbaycan devlet adamlarını şehit eden katiller için anıt dikecekmiş. Şaşırmadım! Çünkü Ermenistan terörü dış politika aracı olarak kullanan bir "terör" devletidir. Ermenistan'ın terör sicili bilinmektedir.

Terör devleti Ermenistan’ı Türkiye’ye karşı destekleyenlerin listesi de çok ifşa edicidir. O listede Kıbrıslı soydaşlarımızı şehit eden EOKA çetesinin kuran ve cinayetlerine arka çıkan GKRY, Yunanistan vardır. PKK ve onunla bağlantılı teröristlerle  ilişkisi olanlar vardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu, bölgede yeni dönemin başlangıcı olacaktır" demişti. Teröristler anısına son anıt dikme kararı, Ermenistan’ın ders çıkarmak yerine Türklerden intikam alma duygularının daha da derinleştiğine işaret ediyor.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan politikası, bu devletin Yunanistan gibi kendisinin emperyalistler tarafından Türklere karşı maşa gibi kullanılmasını  kabullenmiş ve Türklere karşı terörü dış politika aracı olarak kullanmış bir Devlet olduğu gerçeğinden hareket etmelidir.                                                                                                                                                 Türkiye, 2009 Ekim ayında İsviçre, ABD, Rusya, Fransa ve AB'nin şahitliklerinde Ermenistan ile dostluk protokolü imzalama hatasını yapmıştı. Türkiye ve Azerbaycan böyle bir hataya düşmemelidir. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.09.2021 17:25
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAzerbaycanErmenistanEOKAPKKGKRYTerör Devleti ErmenistanKARABAĞİsviçreABDRusyaFransaAB
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