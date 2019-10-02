Türkiye-Ukrayna Ekonomik İşbirliği

UKRAYNA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ SYBİHA: “TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE HER ZAMAN DOTLUK VAROLMUŞTUR.”

VHA / ANKARA

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya), Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) ve Ukrayna Ankara Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Türkiye-Ukrayna Ekonomik İlişkileri ve İkili İş Birliği İmkânları” konulu toplantı Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay ve iki ülkeden alanında uzmanlar, akademisyenler, birçok Türk, Ukraynalı iş insanı katıldı. Türkiye-Ukrayna ekonomik ve ticari ilişkileri ile Ukrayna’daki yatırım imkânları, sunulan destekler değerlendirildi.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Kurnaz, “İki ülke arasındaki ilişkiler Ukrayna’nın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla başlayarak, diplomatik olarak bugüne dek dostlukla yol katetmiştir. Devlet başkanları seviyesinde ilerleyen ilişkilerimiz, 2011 yılında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasıyla stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmiştir. Şu an birçok girişim ve gelişmenin başlangıcı sayılacak, karşılıklı olarak iş insanlarımıza rahat bir nefes aldıracak, yürürlüğe girmesini beklediğimiz Serbest Ticaret Anlaşması büyük önem arz etmektedir” dedi.

Kurnaz şunları kaydetti: “Çok kısa zamanda ülkelerimiz arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın da yürürlüğe girmesiyle beraber, 4 milyar dolar civarında seyreden ikili dış ticaret hacminin kısa vadede 6 milyar dolara, orta vadede 8 milyar dolara, uzun vadede ise 10 milyar dolara çıkmasının beklentisindeyiz. Ukrayna’da Türk ihracatçıların rakipleri ile eşit şartlara sahip olarak uluslararası rekabet güçlerini arttırmaları da bu noktada çok önemli husustur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy’nin yakın temasları doğrultusunda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin çok yönlü ve istikrarlı olarak yol alacağına inancımız tamdır.”

Kemal Kurnaz, “Ukrayna yüksek hacimli yatırımlara açık olarak, Türkiye ile yatırım alanlarını genişletip ekonomik faaliyetlerini hızlandırmayı hedeflemektedir. Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki karşılıklı etkileşimlerin yanı sıra ticaret hacmimizin artmasına zemin hazırlayarak, gelişmesine katkı sağlayan faaliyetlerimize hızla devam etmekteyiz. Türk yatırımcılara büyük önem veren Ukrayna, iş insanlarımızı çeşitli alanlarda yatırım yapmaları için çağrıda bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

UKRAYNA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ SYBİHA:

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE HER ZAMAN DOTLUK VAROLMUŞTUR”

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, “Ukrayna’nın, bağımsızlığını kazandığı günden bugüne dek, Türkiye ile ilişkilerinde her zaman dostluk var olmuştur. Gerek eğitim, kültür, turizm gibi alanlarda gerekse ticari ve ekonomik alanlarda karşılıklı potansiyellerini ortaya koyan iki ülke, çeşitli anlaşmalarla faaliyetlerini başarılı olarak sürdürmektedir” dedi.

Sybiha, “Ukrayna Türkiye ile olan ilişkilerinde Türk iş insanlarına büyük önem atfetmektedir. Ülkelerimiz arasında hedeflediğimiz, hedefleyeceğimiz projeleri gerçekleştirmek için hiçbir engel bulunmamaktadır. Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle de iş dünyası orta ve büyük çapta kazanım elde edecek, bu da ticarette bütünleşme kazandırarak karşılıklı olarak bizleri mutlu edecektir.” ifadelerini kullandı.

MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel, stratejik ortak olan iki ülke için gelişmiş yatırım imkanlarının karşılıklı olarak sunulmasının ülkeler iş birliklerine daha da ivme kazandıracağı, sektöründe bölgesel ve küresel pozitif ses getireceği ve bunun faydasının yadsınamaz olacağı hususunda vurgu yaptı.

DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci, “Diplomatik ilişkilerimizin 28. yılında, ülkelerimiz arasındaki sıkı dostluk ortamında sürdürdüğümüz ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hacminin en kısa sürede arzu edilen seviyeye ulaşmasını temenni etmekteyiz. Ülkelerimiz arasındaki ticari süreçlerde yaşanan bazı mevcut zorlukların, 2007 yılından bu yana devam eden müzakereler sonucu yürürlüğe girmesine az süre kalan Serbest Ticaret Anlaşması ile beraber aşılacağına emin olarak, pazarlarda her iki ülkenin avantajlar elde ederek, ilişkilerinde istikrarlı gelişimlerini sürdüreceklerini beklemekteyiz” dedi.