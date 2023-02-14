Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.505,34
ALTIN
1.127,40
DOLAR
18,85
STERLİN
23,02
EURO
20,28
Mamak Belediyesi 54 adet daire satıyor
Mamak Belediyesi 54 adet...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli...
Halkbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Halkbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Beykent Üniversitesi 20 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Beykent Üniversitesi 20 Araştırma...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası yarın düzenlenecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin 8 ulusal televizyon kanalı, yarın depremzedelere yardım için ortak yayına geçecek.

14 Şubat 2023 Salı 11:34
"Türkiye Tek Yürek" kampanyası yarın düzenlenecek

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere yıkıcı depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'teki afetzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tek YürekKampanyaKahramanmaraşDepremYardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur
Bakan Akar: Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur
GMİS Genel Başkanı Yeşil, madencilerin arama kurtarma çalışmalarındaki rolüne dikkati çekti
GMİS Genel Başkanı Yeşil, madencilerin arama kurtarma çalışmalarındaki rolüne dikkati çekti
TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Gaziantep'te incelemelerde bulundu
TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Gaziantep'te incelemelerde bulundu
“10 İlin Kent Kültürünü Yeniden İnşa Grubu” oluşturulmalı
“10 İlin Kent Kültürünü Yeniden İnşa Grubu” oluşturulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz
İslahiye'de baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
İslahiye'de baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi
Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi
İHH arama kurtarma ekipleri 265 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
İHH arama kurtarma ekipleri 265 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Deprem soruşturması kapsamında yıkılan binalardan deliller toplanıyor
Deprem soruşturması kapsamında yıkılan binalardan deliller toplanıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi