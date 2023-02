"Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi

"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı.

Ortak yayın 7 saat sürerken, 9 milyon adedi aşkın SMS'in gönderildiği kampanyada 115,1 milyar lira bağış toplandı.

Programın moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Deniz Bayramoğlu, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz, Çağla Şikel ve Tümer Doğru üstlendi.

Ünlü dizi ve program yüzlerinden Barış Arduç, Berk Oktay, Burak Özçivit, Alişan, Deniz Baysal, Hande Erçel, Engin Akyürek, Esra Erol, Afra Saraçoğlu, Burak Deniz, Alp Navruz, Aslı Enver, Merve Dizdar, Barış Falay, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Uğur Güneş, Murat Yıldırım, Mehmet Özgür, Birkan Sokullu, Cem Öğretir, Eda Ece, Melisa Aslı Pamuk, Serdar Tuncer, Hüsnü Şenlendirici, İsmail Hacıoğlu, Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül Doğulu, Seda Sayan, Sibel Can, Hasan Can Kaya, Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Aras Bulut İynemli, Demet Özdemir, Ezgi Mola, Halit Ergenç stüdyoya gelen isimler arasında yer aldı. Ekranın ünlü isimleri bağış için gelen telefonlara baktı.

Yayının devamında Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Ebru Gündeş, Erkan Petekkaya, Sedef Avcı, Engin Altan Düzyatan, Serenay Sarıkaya, Esra Ketenci, Sümeyye Aydoğan, Hilal Anay, Mert Ramazan Demir, Mehmet Yalçınkaya, Zuhal Topal, Barış Kılıç, Feyyaz Şerifoğlu, Rojda Demirer, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Canan Ergüder, Doğa Rutkay ve Binnur Kaya kampanyaya destek vermek üzere gelen telefonları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayına bağlandı

Ortak yayına telefonla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla, milletin de yediden yetmişe tüm fertlerinin seferberliğiyle depremzedelerin yanında yer almak için anında harekete geçtiğini, çetin kış şartlarıyla, şiddetli yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade bir mücadeleyle başlattıkları arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İlk günlerdeki eksiklik ve aksaklıkların kısa sürede önemli ölçüde giderildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"250 bin görevlimizin ve topyekun milletimizin gayretleriyle çalışmalar hızlandırılmıştır. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız, kamu personeliyle, sivil toplum mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hem arama kurtarma faaliyetleri hem bugünkü yardım kampanyası hem de taziye ve geçmiş olsun mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacak, enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacak, bununla birlikte iaşe ve ibate hizmetlerini hiç kimsenin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürüteceğiz."

Enkaz kaldırma ve şehirlerin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadıklarını, mart ayı başı itibarıyla ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak inşaya başlayacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine, insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. İnşallah el birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Dünkü Kabine Toplantısı'nda oradaki arkadaşlarımızla kendi aramızda 136 milyon 589 bin liralık bir yardım topladık. Bu meblağın içinde bizim katkımız da elbette var. Bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır."

Erdoğan, ilk anda 100 milyar lira olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından destek verdiklerini, bundan sonraki süreçte de Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konutların yapımı sırasında ne gerekiyorsa vermeye devam edeceğini aktardı.

"Ben halkımdan 1 yıl müsaade istedim. 1 yıl içinde inşallah biz bu konutları tamamlayacak ve sahiplerine teslim edeceğiz." diyen Erdoğan, katkıları olan herkese şükranlarını sundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları

Ortak yayına telefonla bağlanan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'deki kampanyalarda 1000 konteyner konut için bağış toplandığını vurgulayarak, "Bu vesileyle Türk halkına 'geçmiş olsun' diyorum. Adıyaman'da voleybol takımımız da enkaz altında kaldı. 24 çocuğumuz, toplamda 50 insanımızı orada kaybettik. Dualarımız Türkiye iledir. Bu akşam kendi adıma 3 aylık maaşımı bağışlıyorum. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Biz güçlü bir milletiz, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin kopmaz parçasıyız." diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da ortak yayına telefonla bağlanarak, iki maaşını bu kampanyaya bağışladığını açıkladı.

Depremin ardından yapmış olduğu nakdi ve ayni yardımların yanı sıra 3 aylık maaşını AFAD'a bağışlayan ve Meclis'te görev yapan tüm milletvekillerine ''birer maaşlarını bağışlama'' çağrısı yapan Şentop, toplamda 5 maaşını bağışlamış oldu.

Deprem bölgesinde olduğunu ve yayına Şanlıurfa'dan bağlandığını kaydeden Şentop, depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarına devam edeceğini aktardı.

Şentop, başsağlığı temennisini ileterek, tek yürek olunarak bu zor dönemin aşılacağını vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres: "Tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorum"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ortak yayına gönderdiği mesajda, "Türkiye, en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına benzersiz bir cömertlik örneği sergilemekte. Şimdi tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk halkına en derin taziyelerini ilettiğini ve büyük bir dayanışma içinde olduklarını kaydeden Guterres, Türkiye'nin tüm zamanların en büyük doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu ama yalnız olmadığını söyledi.

Edi Rama: "Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışlıyoruz"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ortak yayına bağlanarak, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde kendileri için yaptıklarını unutmadıklarını belirtti, ''Türkiye Tek Yürek'' kampanyasına Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışladıklarını açıkladı.

Siyaset dünyasından katılımlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Türkiye Tek Yürek" kampanyasına katılarak, ''İmkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum bu kampanya dolayısıyla. Başarılar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Allah'ın Türk milletine başka acılar göstermemesi temennisinde bulunarak, ''Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyerek ben ve eşim birer maaşımızı bağışlıyoruz. İnşallah bundan sonra da yardımlarımız sürecek.'' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel yönetimler, merkezi hükümet, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler olarak omuz omuza çalışarak bu zorlukların üstesinden gelineceğini vurgulayarak, kendisi ve eşinin birer maaşlarını yardım kampanyasına bağışladığını kaydetti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu acılı günlerin birlik, beraberlik ve dayanışmayla aşılacağını vurgulayarak, ''Daha önce bir maaşımı bağışladığımı ifade etmiştim. Şimdi ilave olarak hanımım adına bir maaşımı, çocuklarım adına bir 50 bin lira, ayrıca 500 bin lira bağışladığımı buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, birlikte geçirilen bir felaket kadar insanları birbirine bağlayan hiçbir şey olmadığını ifade etti.

Uysal, ''Bu felaket gönüllerimizi birlikte atar hale getirdi. Ben de 3 maaşımı bağışlıyorum." diye konuştu.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir yıllık maaşını bağışlarken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ birer maaşlarını bağışladıklarını açıkladı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, kampanyaya 1 milyon lira bağışlayarak destekte bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da ortak yayına bağlandı

Ortak yayına bağlanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk milletinin güçlü bir millet olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu kardeşlik ruhuyla inşallah yaralarımızı saracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak depremin yaşandığı ilk andan itibaren binlerce kadın ve erkek görevlimizle, 600 civarında tır dolusu insani yardım malzemesiyle 500'ü aşkın hizmet aracımızla arama-kurtarma ekiplerimizle milletimizin yanındayız. Geçen hafta cuma günü bir kampanya yaptık. Bu kampanyamızda 310 milyonluk nakdi bir yardım oluştu ve AFAD'a aktarıyoruz bu yardımı. Türkiye Diyanet Vakfımız şu ana kadar 400 milyon lira harcadı. Ayrıca üç maaşımı da bağışlıyorum."

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Danışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, yayına Almanya’dan katıldığını belirterek, "Buradaki hayırseverlerimiz çok kısa sürede DİTİB'e olan güvenleriyle 25 milyon avro topladı. Diyanet Vakfımızla birlikte çalışıyoruz. Bu paranın 20 milyonunu Diyanet Vakfına havale etmiş durumdayız. Bu akşam da programda 1 milyon avro bağışlamak istiyoruz." dedi.

En yüksek bağış TCMB ve kamu bankalarından

Gecede en yüksek bağış Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldi. Programa bağlanan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 30 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.

Kampanyaya Ziraat Bankası 20 milyar TL, VakıfBank 12 milyar TL, Halkbank 7 milyar TL ile katıldı. Turkcell 3,5 milyar TL bağış yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve bağlı firmaların bağış rakamı 3,6 milyar TL olarak açıklandı (Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın şirketleri olan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı iştirakleri STM ve SSTEK firmaları).

Cengiz Holding daha önceki 500 milyonluk yardıma ek olarak 2,5 milyar TL, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Telekom, Borsa İstanbul Grubu, THY ile Türkiye Sigorta 2'şer milyar TL bağışladı.

Programa telefonla bağlanan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptıkları toplam yardım miktarını 2 milyar TL'ye yükselttiklerini söyledi.

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları ile Emlak Konut 1'er milyar lira bağış yaptı.

İş dünyasının önde gelen şirketleri katkı sundu

Kalyon Holding 950 milyon TL, Doğuş Grubu 500 milyon TL, Limak Holding bugüne kadar sağladığı 400 milyon liralık yardıma ek olarak 100 milyon TL bağış yapıldığını açıkladı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, depremden ve yangından zarar gören İskenderun Limanı'nın tekrar ulaşım üssü yapılması için 2 milyar TL bütçe ayıracaklarını söyledi.

İş insanı Cihan Kamer daha önce yaptığı 80 milyon liralık ayni yardımın yanı sıra 220 milyon TL'lik daha yardımda bulundu.

Kampanyaya LC Waikiki ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) 200'er milyon TL; Çelikler Holding 150 milyon TL; iş insanı Fettah Tamince 120 milyon TL; Trendyol ile Botaş International Company 100'er milyon TL; Orient World ile Türksat 60'ar milyon TL; Boyner Grup, Demirören Holding ve Kibar Holding ile iş insanı Neşet Koçkar 50'şer milyon TL katkı sundu.

Akzirve, Taşpınar Mağazacılık ve Akmercan Holding 30'ar milyon TL; Kıran Holding ve Papara 25'er milyon TL; Nadir Metal, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Özdilek, Bakyapı, Çalık Holding, Tay Grup, Sancak Golding ve Torunlar Grup 20'şer milyon TL; Metgün Grup ve Torku Grup 15'er milyon TL oldu; Mesa Holding 13 milyon TL; Başkent İnşaat 11,5 milyon TL bağışladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Eti Gıda, Ölmez Madencilik, Dap Yapı, Kuzu Grup, Alshaya Grubu, Boğaziçi Savunma, MÜSİAD, Vitamin Gübre Tarım AŞ, Astaş Holding, Atış Yapı, Metgün Grup, Enerji Piyasaları İşletme AŞ ve Gamador İnşaat ile iş insanları Necati Çetikaya ile Ahmet Fuat Türkmen 10'ar milyon TL yardım açıkladı.

Bağış yapan diğer şirketler ve iş insanları

Yetkilileri canlı yayına telefonla bağlanarak yaptıkları yardımlara ilişkin bilgi veren şirketlerden bazıları şunlar:

"Altur Turizm, Ekşioğlu Vakfı, Birleşmiş Markalar Derneği, Sunny Atmaca Elektronik, Belbeton AŞ, Kutlu Holding, Özyurtlar Holding, Tudors Gömlek, Orkun Grup, Kaltun Madencilik, Kent Şirketler Grubu, Abay Holding, SC Grup Kozmetik, Bonna Porselen, Gülle Tekstil, Güzel Metal Sanayi, Assu, Armada İnşaat, Çelenlioğlu Gıda, Özyapıcılar Grup, Çağ Un ve Çağ Taşıt, İstanbul Spor Ayakkabıcıları Derneği, NN Grup, Dünya Ticaret Merkezi, Sancaktepe Otomer, Estetik International, Murat Holding, GKN Kargo, Yeni Çamoluk Otomotiv, KFZ Büyük Filo, Genç Demiryol Asfalt, Maher Holding Sigorta Grubu, GCM Yatırım, Tavuk Dünyası, Medine Kıymetli Madenler, Usta İnşaat, Özbek İnşaat, Yeşilyurt Çelik, Akansu Grup, Ercan Orman Ürünleri, Toprak Turizm, Astor Enerji, Socar Türkiye, Avşar Sağlık Hizmetleri, Midpoint, NZR Group, Hicri Ercili Denizcilik, Skala Medya, Smart Enerji, Mirzaoğlu Holding, GLM Grup, Mutlucan Şeker.

ASKON, Seyidoğlu Gıda, Uzmar Denizcilik, Çelikler Holding, Gürsu Grup, Tavusbay Metal, Besa İnşaat, Peynirci Baba Kahvaltılık, Akdemir Teknik Makina, Flo Mağazacılık, Can Holding, Dönerci Celal Usta, Artem Mobilya, Koton Mağazacılık, Redstone Gayrimenkul, Oses Çiğköfte, Poll Production, İpekyol, SDF Group, Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi çalışanları, MBM İnşaat, Çilek Konsept, Ece Holding, Bambi Yatak, Selvi Halıcılık, Demirkırgız International Bankası, Çevre Koleji, Dinç Şirketler Grubu, Ergünler Lojistik, Mobil İletişim Aksesuarları İş Adamları Derneği (MOBASDER), Pınar Kuruyemiş, Dilan Polat Kliniği, Roge İnşaat, Azim Grup, Topuzlar Hafriyat, Artı Değer İnşaat, Revar Otomotiv ve Şanlıtürk Grup."

İş insanları Mustafa Aktaş, Kenan Kıran, Mehmet Şerifoğlu, Aytekin Karahanlı, Cahit Öztok, Ali Salman, Erbakan Malkoç, Alaadin Massah ve avukat Rezan Epözdemir de telefonla canlı yayına bağlanarak destek açıklamasında bulundu.

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi, vakıf olarak 2.5 milyon lira AFAD’a, 2,5 milyon lira da Kızılay’a bağışta bulunduklarını duyurdu.

Skala Medya Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Buladı, yayına bağlanarak 1,5 milyon lira ile destek oldu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 20 milyon lira, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 10 milyon lira, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 10 milyon lira ve Türkiye KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, 2 milyon lira bağışta bulundu.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Mehmet Kocatepe, vakıf adına 5 milyon lira bağışladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde çalışan koruma memurları programa gönderdikleri mesajla aralarında topladıkları 3 milyon 300 bin lirayı bağışladıklarını bildirdi.

Kırgızistan ve Ahıska Türklerinden gelen destekler

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, maaşlarının bir günlük kazancını oluşturan toplam 4 milyon 622 bin 407 somu (1 milyon 23 bin TL) bağışladı.

Ortak canlı yayına Kırgızistan'daki ulusal televizyon kanalları da katkı sağladı.

Kırgızistan hükümeti, Türkiye'deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyalarına devam ediyor. Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinden, Türkiye'deki depremzedeler için yardım toplamak amacıyla açılan banka hesabına 15 Şubat'a kadar 210 bin dolar yattığı bilgisi paylaşıldı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov, 1 milyon dolar ile kampanyaya destek verdiklerini açıkladı.

Süryani Cemaati ve Türkiye Ermenileri Patrikhanesinin bağışları

Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, İstanbul Süryani Kadim Cemaati Vakfı adına kampanyaya 1 milyon 250 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı.

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi de kampanyaya 3 milyon liralık bağışla katıldı.

Spor camiasının desteği

Depremzede vatandaşlara bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına spor camiasından da destek geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, şahsı adına 1 milyon lira bağışladığını duyurdu.

TFF olarak ilk gün 20 milyon lira yardımda bulunduklarını ifade eden Büyükekşi, "Kulüplerimizle topladığımızın üzerine 50 milyon lira ilave ettik ve konteyner kent yapıyoruz. Amatör futbolcular aralarında topladıkları 200 bin lirayı bağışlıyor. Şahsi olarak 10 tır gönderdik. Ben de şahsım adına 1 milyon lira bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, stüdyoda telefonla bağış toplanmasına destek oldu.

Öte yandan Beşiktaşlı Cenk Tosun, Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu da stüdyoda gelen yardım telefonlarına cevap verdi.

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, Türkiye'nin ülkesi Bosna Hersek'i hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, "Geçmişte benim ülkemde de benzer şeyler oldu, zor zamanlar yaşadık. O zamanlar Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz onu unutmadık, unutmayacağız. Ben 12 senedir burada yaşıyorum, bu benim ülkem diyorum her zaman. Bu kampanyaya 2 milyon lira bağışlamak istiyorum." dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp adına 10 milyon lira, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübü adına 2 milyon lira bağış yaptı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu yılki tüm maaşını bağışlarken, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ailesi adına 1 milyon lira, eski Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal da 10 milyon lira yardım etti.

Ayrıca Bölgesel Amatör Lig ekibi Adana 1954 FK 200 bin lira, Kuzey Makedonya'nın Gostivar kulübü 1 milyon 453 bin lira, Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu 500 bin lira ve Karaman FK 3 milyon lira bağışta bulundu.

Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak da Altur Turizm adına 5 milyon lira, kızı ve vefat eden torunu Batuhan Bostancı adına da 2 milyon lira yardımda bulundu.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 15 milyon lira bağış yaptığını duyurdu.

Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz 30 milyon lira bağışlarken, Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Cüneyt Sapmaz da 500 bin lirayla destekte bulunduklarını ifade etti.

Sarıyerspor Kulübü Başkanı Saffet Akkoyun ve Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan 1'er milyon lira bağışta bulundu.

Ercan Saatçi'nin stüdyoya getirdiği Volkan Demirel forması 300 bin liraya satıldı.

Sanat dünyasının desteği

Yayına telefonla bağlanan Beyazıt Öztürk, yaşanan afet dolayısıyla baş sağlığı dileğinde bulunarak, ailesi adına bağış yaptı.

Hülya Avşar'ı telefonla arayan sanatçı İbrahim Tatlıses de çocukları adına bağışta bulundu.

Volkan Demirel'in formasını yayına getiren Ercan Saatçi, şunları kaydetti:

"Volkan benim kardeşim gibi. Aynı zamanda sportmenliğini de sevdiğim birisi. Çok özel bir maçtan sonra bana hediye etmişti. Evimin duvarında asılıydı. Bu acı kayıpları yaşadığımız dönemde Volkan'ın katkısının da manevi olarak özellikle çok büyük olduğunu biliyorum. Dolayısıyla belki bu formayı almak isteyen olur. Bunu almak isteyen kişinin verdiği ne olursa olsun katkı sağlar diye düşündüm. Tabii çıplak elleriyle soğukta canlarını enkazdan çıkarmaya çalışan depremzedelerin yanında bizim burada telefon başında yaptığımızın esamesi okunmaz belki ama bir dirhem katkıda bulunursak, ne mutlu bize."

Oyuncu Tolgahan Sayışman da afet bölgesinde birçok yardım faaliyeti yaptığını belirterek, "Mutluluğun Adresi Derneğiyle beraber bölgede 300 gönüllü arkadaşımla 7/24 elimizden geleni yapmaya çalıştık. AFAD'la koordineli biçimde, şu ana kadar bölgeye 25 erzak ve su tırı ulaşmasına vesile olduk. Yine 3 bin kişilik bir çadır kentin kurulmasına, Antalyalı İş Adamları Derneği ile konteynır şehri inşa etme projesinde bazı şeylere vesile olduk. Antalya'da 40'ın üzerinde otel sponsoru bulduk depremzedelerimiz için ve şu anda alanda özellikle çocuklara yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.

Ahbap Derneğinin kurucusu sanatçı Haluk Levent'in, 500 bin lira bağış ile kampanyaya katıldığı belirtildi.

Duygulandıran bağışlar ve dayanışma

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına vatandaşlardan çok sayıda duygulandıran bağış ve dayanışma mesajları geldi.

11 yaşındaki Rumeysa İncedağ, doğduğu günden beri annesinin onun adına biriktirdiği 100 bin lirayı, depremzedelerin yaralarının sarılması için bağışladı.

Kırıkkale'den çiftçi İbrahim Karaçalı, devletten mazot ve gübre desteği olarak aldığı yaklaşık 89 bin lirayı afetzedelere bağışladığını açıkladı.

Konya'dan çiftçi Orhan Koçak, tüm birikimi olan 40 bin lirayı bağışladı.

Hurdacılar Erdal ve Mustafa Yerlikaya, 100 bin lira bağış yaptı.

Çoban Şaban Us, "Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil." diyerek, koçunu sattığını ve 5 bin lira bağışladığını bildirdi.

Necmettin Kaya, zekat parası olan 15 bin lirayı bağışladı.

Hac ve umre firması sahibi Dr. Erkan Aydın, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'nde yaşayan ve umre için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışlamasıyla gündeme gelen 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan'ı bedelsiz olarak umreye göndermeyi taahhüt etti.