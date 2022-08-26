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Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında ilk toplantı yapıldı

TÜRKİYE, Finlandiya ve İsveç tarafından kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısı yapıldı. Görüşmede Finlandiya ve İsveç, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri; PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yineledi.

26 Ağustos 2022 Cuma 16:31
Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında ilk toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirildi. Daimi Ortak Mekanizma’nın Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Heyette adalet, dışişleri, içişleri, milli savunma bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı‘ndan temsilciler yer aldı. İsveç heyetine Başbakanlık Devlet Sekreteri Oscar Stenström, Finlandiya heyetine Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara başkanlık etti; adalet, güvenlik ve istihbarat kurumlarından temsilciler hazır bulundu. 

ÇALIŞMA ESASLARI BELİRLENDİ

Görüşmelerde; Daimi Ortak Mekanizma’nın çalışma esasları belirlendi, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler gözden geçirildi, gelecek dönemde atılması gereken somut adımlar üzerinde duruldu. 

Finlandiya ve İsveç, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı; terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yineledi. Mekanizma kapsamında ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFinlandiyaİsveçNATO
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