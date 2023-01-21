Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.490,34
ALTIN
1.165,45
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,42
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanları alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanları...
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 57...
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını en güçlü şekilde lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılmasını "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadeleriyle kınadı.

21 Ocak 2023 Cumartesi 18:09
Türkiye, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını en güçlü şekilde lanetledi

Bakanlık, İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılması hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Provokatif eylemin "bir nefret suçu" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, İsveç ve uluslararası toplum tedbir almaya davet edilerek "İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz." denildi.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu yaptı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştiren Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİsveçDışişleri BakanlığıKuranı Kerim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık var, çare baraj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık var, çare baraj
Dışişleri Bakanlığı zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat edilmemesini tavsiye etti
Dışişleri Bakanlığı zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat edilmemesini tavsiye etti
Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye ziyaretini iptal ettik
Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye ziyaretini iptal ettik
Bakan Kurum: Romanlarımıza yakışır evler yapacağız
Bakan Kurum: Romanlarımıza yakışır evler yapacağız
MSB, Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci yılında şehit ve gazileri andı
MSB, Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci yılında şehit ve gazileri andı
İçişleri Bakanlığından okul ve öğrenci yurtları çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim
İçişleri Bakanlığından okul ve öğrenci yurtları çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro öngören kanun teklifi yasalaştı
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro öngören kanun teklifi yasalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız
Adalet Bakanı Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur
Adalet Bakanı Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi