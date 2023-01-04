Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.585,81
ALTIN
1.120,63
DOLAR
18,75
STERLİN
22,63
EURO
19,91
67 konut ve 51 iş yeri satışa çıkıyor
67 konut ve 51...
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı...
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
İstanbul Vakıflar 1. Bölge...
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Turizm arsası satış ihalesi
Turizm arsası satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Türkiye genelinde ekmek fiyatı 5 lira

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin, "Kasım ayında ülke genelinde uygulanan fiyat gecikmeli olarak İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren 5 lira olarak uygulanıyor. Ocak ayının 10'unda da Ankara'da 5 lira olarak uygulanacak. Ocak ve şubatta yine aynı fiyatlarla devam edeceğiz" dedi.

04 Ocak 2023 Çarşamba 13:36
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Türkiye genelinde ekmek fiyatı 5 lira

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Ankara'daki federasyon binasında, yeni yıldaki ekmek fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Balcı, yeni yıl ile birlikte ekmeğin 7,5 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kasım ayında ülke genelinde; Antalya, Kocaeli, Düzce, Balıkesir, Sakarya, Bursa, İzmir, Yalova ve Manisa'da uygulanan fiyat gecikmeli olarak İstanbul ilinde 1 Ocak'tan itibaren 5 lira olarak uygulanıyor. Ocak ayının 10'unda da Ankara'da 5 lira olarak uygulanacak. Dolayısı ile yeni yıla girmekle birlikte, asgari ücretin artması ile birlikte ekmek fiyatında ülke genelinde bir fiyat değişikliği kesinlikle söz konusu değil. Bugün geldiğimiz noktada ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı ülke genelinde 25 lira. Ocak ve şubatta yine aynı fiyatlarla devam edeceğiz. Bugüne kadar bizim amacımız her gelen maliyet artışını direkt ekmeğe yansıtmak olmadı, bundan sonra da olmayacak. Onun için bizim dışımızda yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Gerçek olan bizim yapmış olduğumuz açıklamalardır" dedi.

'TARİFE DIŞI FİYAT UYGULAMASI YASAL DEĞİL'

Resmi tarifenin dışında herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini vurgulayan Balcı, "Resmi tarifenin dışında gram ve fiyatta ekmek satılması kesinlikle yasal değildir. Bunun cezai yaptırımları da son düzenleme ile ciddi anlamda arttı ve biz üyelerimizi genelge ile uyardık. Yani; resmi tarifede eğer 200 gram ekmek 5 lira yazıyorsa, 200 gram ekmek 5 liradan satılacak. Bunun dışında tarifede yazılmayan bir gram ve fiyat ile ekmeğin satılması söz konusu olamaz" diye konuştu.

Balcı, diğer ekmek çeşitlerindeki fiyat artışlarının ise fırınların maliyetleri üzerinden belirleneceğini söyleyerek, "Diğer çeşitlerinde, her işletme kendi maliyetini vatandaşın göreceği şekilde yazarak satışa arz ediyor. Çünkü her işletmede ekmek çeşitleri de farklılık arz ediyor. Önemli olan halkımızın alıp tüketmiş olduğu normal ekmek fiyatını belirlemek" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYELERİN ÜRETİM YAPMALARINA KARŞIYIZ'

Yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin ekmek üzerinden siyaset yapmalarını doğru bulmadıklarını kaydeden Balcı, "Biz dar gelirli vatandaşa ucuz ekmek temini konusunda belediyelerin çalışma yapması konusuna karşı değiliz. Bu çok doğaldır ve bunun da taraftarıyız. Bu çalışmanın içerisinde fırıncı esnafı her zaman yer almıştır. Bunun örnekleri de var. Mesela Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfeleri koyarak orada fırıncı esnafının üretmiş olduğu aynı kalitedeki 5 liralık ekmeği 3 lira 75 kuruştan vatandaşa sunuyor. Aynı şekilde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekmek üretmeyerek Halk Ekmek Büfelerinde ekmeği 3 lira 75 kuruşa satıyor. Ama bakıyorsunuz asli görevlerini yapmayan belediyeler yeni ekmek tesisi açarak veya eskisi üzerinden, 'Biz de ekmeğe zam yok' diyor. Dar gelirli vatandaşı düşünen belediyeler fırıncı esnafının yaptığı işi yapmaktan ziyade su fiyatında gerekli kolaylığı sağlaması lazım. Biz üretim yapmalarına karşıyız. Üretim yapmalarını doğru bulmuyoruz" dedi. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Fırıncılar FederasyonuEkmekFiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trakya Birlik, ayçiçeği tohumu üretecek
Trakya Birlik, ayçiçeği tohumu üretecek
Bakan Akar'dan 'üçlü toplantı' açıklaması: Görüşmenin devamı olacak
Bakan Akar'dan 'üçlü toplantı' açıklaması: Görüşmenin devamı olacak
Bakan Özer: Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 99'a yükselteceğiz
Bakan Özer: Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 99'a yükselteceğiz
Yetkisiz çakar kullanan 7 bin 920 sürücüye ceza
Yetkisiz çakar kullanan 7 bin 920 sürücüye ceza
Bakan Varank: 'Model Fabrika'da verimliliği yüzde 70 artıran firmalarımız var
Bakan Varank: 'Model Fabrika'da verimliliği yüzde 70 artıran firmalarımız var
Bakan Soylu, Batman'da operasyon yönetti; 101 gözaltı
Bakan Soylu, Batman'da operasyon yönetti; 101 gözaltı
Fuat Oktay: Türk- Suudi ilişkilerinin ivme kazanıyor olmasından memnunuz
Fuat Oktay: Türk- Suudi ilişkilerinin ivme kazanıyor olmasından memnunuz
Bakan Kirişci, 'Tarım Cebimde' uygulamasını tanıttı
Bakan Kirişci, 'Tarım Cebimde' uygulamasını tanıttı
Bakan Yanık: Öğrencilere şehirler arası ulaşım destek programı başladı
Bakan Yanık: Öğrencilere şehirler arası ulaşım destek programı başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi