Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Türkiye genelinde ekmek fiyatı 5 lira

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Ankara'daki federasyon binasında, yeni yıldaki ekmek fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Balcı, yeni yıl ile birlikte ekmeğin 7,5 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kasım ayında ülke genelinde; Antalya, Kocaeli, Düzce, Balıkesir, Sakarya, Bursa, İzmir, Yalova ve Manisa'da uygulanan fiyat gecikmeli olarak İstanbul ilinde 1 Ocak'tan itibaren 5 lira olarak uygulanıyor. Ocak ayının 10'unda da Ankara'da 5 lira olarak uygulanacak. Dolayısı ile yeni yıla girmekle birlikte, asgari ücretin artması ile birlikte ekmek fiyatında ülke genelinde bir fiyat değişikliği kesinlikle söz konusu değil. Bugün geldiğimiz noktada ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı ülke genelinde 25 lira. Ocak ve şubatta yine aynı fiyatlarla devam edeceğiz. Bugüne kadar bizim amacımız her gelen maliyet artışını direkt ekmeğe yansıtmak olmadı, bundan sonra da olmayacak. Onun için bizim dışımızda yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Gerçek olan bizim yapmış olduğumuz açıklamalardır" dedi.

'TARİFE DIŞI FİYAT UYGULAMASI YASAL DEĞİL'

Resmi tarifenin dışında herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini vurgulayan Balcı, "Resmi tarifenin dışında gram ve fiyatta ekmek satılması kesinlikle yasal değildir. Bunun cezai yaptırımları da son düzenleme ile ciddi anlamda arttı ve biz üyelerimizi genelge ile uyardık. Yani; resmi tarifede eğer 200 gram ekmek 5 lira yazıyorsa, 200 gram ekmek 5 liradan satılacak. Bunun dışında tarifede yazılmayan bir gram ve fiyat ile ekmeğin satılması söz konusu olamaz" diye konuştu.

Balcı, diğer ekmek çeşitlerindeki fiyat artışlarının ise fırınların maliyetleri üzerinden belirleneceğini söyleyerek, "Diğer çeşitlerinde, her işletme kendi maliyetini vatandaşın göreceği şekilde yazarak satışa arz ediyor. Çünkü her işletmede ekmek çeşitleri de farklılık arz ediyor. Önemli olan halkımızın alıp tüketmiş olduğu normal ekmek fiyatını belirlemek" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYELERİN ÜRETİM YAPMALARINA KARŞIYIZ'

Yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin ekmek üzerinden siyaset yapmalarını doğru bulmadıklarını kaydeden Balcı, "Biz dar gelirli vatandaşa ucuz ekmek temini konusunda belediyelerin çalışma yapması konusuna karşı değiliz. Bu çok doğaldır ve bunun da taraftarıyız. Bu çalışmanın içerisinde fırıncı esnafı her zaman yer almıştır. Bunun örnekleri de var. Mesela Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfeleri koyarak orada fırıncı esnafının üretmiş olduğu aynı kalitedeki 5 liralık ekmeği 3 lira 75 kuruştan vatandaşa sunuyor. Aynı şekilde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekmek üretmeyerek Halk Ekmek Büfelerinde ekmeği 3 lira 75 kuruşa satıyor. Ama bakıyorsunuz asli görevlerini yapmayan belediyeler yeni ekmek tesisi açarak veya eskisi üzerinden, 'Biz de ekmeğe zam yok' diyor. Dar gelirli vatandaşı düşünen belediyeler fırıncı esnafının yaptığı işi yapmaktan ziyade su fiyatında gerekli kolaylığı sağlaması lazım. Biz üretim yapmalarına karşıyız. Üretim yapmalarını doğru bulmuyoruz" dedi. (DHA)