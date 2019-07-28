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Türkiye, EYOF'ta 27 madalya kazandı

Türkiye, EYOF'ta 27 madalya kazandı

Türkiye, EYOF'ta 27 madalya kazandı

Türkiye, EYOF'ta 27 madalya kazandı

28 Temmuz 2019 Pazar 12:30
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Türkiye, EYOF'ta 27 madalya kazandı

ANKARA (DHA) 

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Crystal Hall'de bugün gerçekleştirilen Kapanış Töreni'yle sona erdi. Türkiye 11 altın, 6 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalya ile ülke sıralamasında Rusya ve Birleşik Krallık'ın ardından 3'üncü oldu ve 1991'den bu yana her iki yılda bir düzenlenen organizasyonda en başarılı dönemini yaşadı.

EYOF'un son gününde karışık judo takımı, kız voleybol takımı ve erkek basketbol takımı madalya maçlarına çıktılar. Milli judocular finalde Rusya'yı 4-0 ile geçerek altın madalya kazanırken, basketbol takımı İspanya'ya 65-52 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. Voleybol takımı ise üçüncülük maçında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

BAKÜ 2019'DA TÜRKİYE

10 spor dalında 2 bin 500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen Bakü 2019 EYOF'ta Türkiye 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele etti. 

7 gün süren yarışmalar sonucunda Türkiye atletizmde 6, basketbolda bir, güreşte 3, judoda 6, voleybolda bir, yüzmede 10 olmak üzere toplam 27 madalya kazandı. 

Bir sonraki EYOF, 2021 yılında Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde düzenlenecek.

Türkiye'nin Bakü 2019'da kazandığı madalyalar:

- Atletizm

Pınar Akyol - Gülle Atma - Altın Madalya

Umut Uysal - 100m - Altın Madalya

Özlem Becerek - Kızlar Disk Atma - Bronz Madalya

Esra Türkmen - Cirit Atma - Bronz Madalya

Mustafa Tekdal - 10.000m Yürüyüş - Bronz Madalya

Berke Akçam - 400m Engelli - Bronz Madalya

- Basketbol 

Erkek Takım - Gümüş Madalya

- Güreş

Emine Çakmak - Kızlar 49kg - Altın Madalya

Nesrin Baş - Kızlar 65kg - Gümüş Madalya

Umut Çoban - Grekoromen 45kg - Gümüş Madalya

- Judo

Merve Azak - 44kg - Altın Madalya

Özlem Yıldız - 57kg - Altın Madalya

Hilal Öztürk - +70kg - Altın Madalya

Berat Bahadır - 55kg - Altın Madalya

Karışık Takım - Altın Madalya

Müberra Güneş - 40kg - Gümüş Madalya

- Voleybol

Kız Takım - Bronz Madalya

- Yüzme 

Beril Böcekler - 400m Serbest Stil - Altın Madalya

Beril Böcekler - 200m Serbest Stil - Altın Madalya

Beril Böcekler - 800m Serbest Stil - Altın Madalya

Merve Tuncel - 200m Kelebek Stil - Gümüş Madalya

Berke Saka - 200m Sırtüstü - Gümüş Madalya

Sudem Denizli - 200m Sırtüstü - Bronz Madalya

Deniz Ertan - 200m Bireysel Karışık Stil - Bronz Madalya

Bora Gülşen - 200m Bireysel Serbest Stil - Bronz Madalya

Berke Saka - 200m Bireysel Karışık Stil - Bronz Madalya

Erkekler 4x100m Serbest Stil Batuhan Filiz, Efe Hacısalihoğlu, Yiğit Aslan ve Bora Gülşen - Bronz Madalya

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeEYOFAvrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
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