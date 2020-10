Türkiye'den RINGS'e üye ilk kurum oldu

Toplumsal cinsiyet alanında dünyanın farklı ülkelerinde araştırma yapan kurumları bir araya getiren The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies’ın (RINGS) 32 ülkeden 60’tan fazla üyesi bulunduğuna dikkat çeken Özyeğin Üniversitesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2014 yılında İsveç’ten Karlstad, Linköping ve Örebro üniversitelerinin iş birliğine dayanan Thematic Gender StudiesEnstitüsü’nün çatısı altında kurulan RINGS, dünyanın farklı bölgelerinden toplumsal cinsiyet ve feminist araştırmalar alanında önde gelen araştırma enstitülerini ve merkezlerini bir araya getiriyor. Temel amacı üye kurumlar arasında iş birlikleri kurulmasını teşvik etmek olan RINGS cinsiyet temelli toplumsal eşitsizliklerin üzerine eğilmek amacıyla disipliner ve transdisipliner araştırmaların geliştirilmesini hedefliyor.” ifadelerine yer verdi.

“FARKINDALIĞI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Özyeğin Üniversitesi’nin açıklamasında, “RINGS’e Türkiye’den üye olan ilk ve halihazırda tek kurum olma özelliğine sahip Özyeğin Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırma ve geliştirme amaçlı çalışma ve atölye programları yürütüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin öğretim faaliyetlerine ve ders müfredatlarına etkili şekilde entegre edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten birim aynı zamanda öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına katılımını sağlamak ve bu konudaki farkındalıklarını artırmak için projeler organize ediyor.” ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, “Üniversite olarak cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi ve eşitliğin güçlenerek, sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini iyileştirmek yönünde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin uluslararası bir platformda görünürlük kazanması, RINGS üyeliğimizin en önemli kazanımlarından biri.” dedi.

Prof. Dr. Esra Gençtürk şöyle devam etti;

“Bu üyelik, diğer araştırma kurumlarıyla iş birliği içerisinde ortak proje tasarlama ve yürütme konusunda önemli fırsatlar sunacak. Toplumsal cinsiyet odaklı bilimsel araştırmaları geliştirme imkanının yanı sıra akademisyenlerimizin RINGS üyesi kurumlar içerisindeki değişim programlarına katılarak deneyimlerini aktarma ve artırma fırsatı olacak. Türkiye’de yürütülen toplumsal cinsiyet çalışmalarının uluslararası bir platformda temsil edilmesi ile üniversitemiz dışındaki araştırmacılar için de uluslararası iş birliği olanaklarının artacağına inanıyorum”