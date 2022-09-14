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Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajları 

AZERBAYCAN ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalardan sonra Türkiye'deki birçok bakan ve siyasetçi, yaptıkları açıklama ile 'Azerbaycan'ın yanındayız' mesajı verdi.

14 Eylül 2022 Çarşamba 09:41
Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajları 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalardan sonra Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajları verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, Azerbaycan'ın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türkiye, 'tek millet, iki devlet' düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan'ın yanındadır" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı mesajında, "Azerbaycan'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı… Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dilerim. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" mesajı yayımladı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda hayatlarını kaybeden Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine rahmet, yakınlarına sabır ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye her zaman Can Azerbaycan'ın yanında olacaktır" ifadelerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yayımladığı mesajında "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet; Can Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyorum. Makamları âlî olsun inşallah" diyerek Azerbaycan'a destek verdi. 

AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da Azerbaycan'a destek mesajı verdi. Yıldırım, "Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar sonucu şehit olan kahraman Azerbaycan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Türkiye her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındadır" ifadesini kullandı. Kurtulmuş da mesajında "Ermenistan'ın sinsi ve provokatif saldırıları sonucu şehid olan Kahraman Azerbaycan Askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak her hal ve şartta can Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Ermenistan'ın Can Azerbaycan'ımıza yönelik saldırılarında yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun. Başımız sağ olsun" diye taziyede bulundu. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarda şehadete kavuşan kahraman Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Haklı davalarında can Azerbaycan'ın yanındayız" şeklinde mesaj yayımladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAzerbaycanErmenistanSaldırıçatışma
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