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Türk TIR'ları ve ihracatçılar için 'kriz masası' 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ukrayna krizi nedeniyle Türk TIR'ları ve ihracatçılarının olumsuz etkilenmemesi ve sorunların anlık takip edilerek, çözüme kavuşturulması için 'kriz masası' oluşturulduğunu duyurdu.

26 Şubat 2022 Cumartesi 17:15
Türk TIR'ları ve ihracatçılar için 'kriz masası' 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna krizi nedeniyle Türk TIR'larının ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi ve sorunların anlık takip edilerek çözüme kavuşturulması için bakanlıklar, ilgili kamu kurumları, yurt dışı temsilciliklerimiz ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile birlikte 'kriz masası' oluşturduk. Girişimlerimiz sonucu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) bölgedeki taşımacılarımızın vizesiz ve geçiş belgesiz ülkemize dönmesi için Avrupa Komisyonu ve güzergah ülkelerine çağrıda bulundu. Ülkelerin desteklerini görüyoruz. Bakanlıklarımız ve IRU’ya teşekkür ederiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOBBTIRIhracatKrizKriz MasasıRifat Hisarcıklıoğlu
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