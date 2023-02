TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, geçici işçilerin kadroya alınması talebini yineledi

Atalay, TÜRK-İŞ'in genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemlerinde kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın olduğunu söyledi.

Konunun bir an önce çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını belirten Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin talepleri neticelendirerek hafta başı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edeceklerini bildirdi.

İktidar ve muhalefetin sermaye karşısında emeği korumak zorunda olduğunu ifade eden Atalay, "Bu ülkede 17 milyon işçiyiz. Örgütlü işçi yüzde 14'tür. Yani her 100 kişiden 86'sı örgütsüz. Bu, kabul edilebilir bir tablo değil." ifadelerini kullandı.

Kıdem tazminatının "sendikaların kırmızı çizgisi" olduğunun altını çizen Atalay, işverenler dışında herkesin kıdem tazminatı ve örgütlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Taşeron işçilerle ilgili yasal düzenlemenin de yapılması ve taşeron işçilerin kadroya alınması gerektiğini vurgulayan Atalay, "TÜRK-İŞ'in talebi taşeron meselesi bir an evvel ülke gündeminden çıksın ve bu mesele bitsin." diye konuştu.

Seçim sathına girmeden önce kamu sözleşmelerinin bitmesini talep ettiklerini dile getiren Atalay, şöyle devam etti:

"Seçim tarihi açıklanmadan evvel geçici işçilerin kadroya alınmasını talep ediyoruz. Kitlenin tamamını, taşeron işçilerin tamamını hiç kimse kalmadan, şu meselenin ülke gündeminden kalkmasını talep ediyoruz. Biz bu sözleşme kadar, taşeron işçileri de önemsediğimiz için bu konuyu gündeme getiriyoruz. Bu sözleşme döneminde taşeron meselesinin bitmesini talep ediyoruz. Taşeronların tamamını üyem olarak görüyorum, onların meselesini gündeme getirmeye gayret sarf ediyorum."