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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Masada asgari ücretli de olsun

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "12 Eylül'ün getirdiği bir sistem var. Diyor ki; 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşacak. 5 hükümet yetkilisi, 5 işveren, 5 işçi.' Bu sistem 41 senedir devam ediyor. O masada asgari ücretli de olsun” dedi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 15:49
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Masada asgari ücretli de olsun

Türkiye Yol-İş Sendikası'nın 12'nci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Programa, sendika yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili düzenlemenin değişmesi gerektiğini belirterek, "12 Eylül'ün getirdiği bir sistem var. Diyor ki; 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşacak. 5 hükümet yetkilisi, 5 işveren, 5 işçi.' Bu sistem 41 senedir devam ediyor. O masada asgari ücretli de olsun. Biz 4 dönemdir asgari ücretle ilgili bir fiyat açıklamıyoruz. Diyoruz ki; ‘Önce işveren açıklasın, hükümet açıklasın, ondan sonra biz açıklayacağız.’ Çünkü TÜRK-İŞ, ağzından bir rakam çıktığı zaman onun bir milim altına inmez" diye konuştu.

'TEKLİFİMİZ YOK, BİZ AÇLIK SINIRINI ANLATIYORUZ’

TÜRK-İŞ'in 36 senedir açlık sınırı araştırmasını açıkladığını aktaran Atalay, "Uzmanlarımızın ifade ettiği rakama göre açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sınırı ise 10 bin 170 lira. TÜRK-İŞ, açlık sınırı olan 7 bin 785 liranın üstünü konuşacak. Bizim şu an asgari ücret ile ilgili bir teklifimiz yok, biz açlık sınırını anlatıyoruz. 8 olur, 9 olur, 10 olur. Bir getirin önümüze bakalım, o zaman konuşacağız. İnşallah herkesin oturduğu bir sonraki tespit komisyonu masasında asgari ücretli de oturur. Ben asgari ücretliyi, evladım gibi torunum gibi kardeşim gibi ve ailem gibi görüyorum. Ben Zonguldaklı maden işçisiyim, Sur'da çalışan belediye işçiyim, Isparta'daki enerji işçisiyim, demir yollarının çırak okulu işçisiyim. Dün de öyle gördüm, bugün de öyle görmeye devam edeceğim. Ben TÜRK-İŞ Başkanıyım. Yarın ne siyaset yapacağım ne de iş adamı olacağım" açıklamasında bulundu.  

'ÜLKE GÜNDEMİNDEN KALDIRMAK LAZIM'

Kara yollarında çalışan işçilerin durumunu a'dan z'ye bildiğini ifade eden Atalay, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na da ifade ettim. Dedim ki; 'Sayın Bakanım siz bu taşeronlara taş vermiyorsunuz, para veriyorsunuz. Bu paranın yüzde 10 altını bize verin. Bu adamları bu çatının altına alalım.' Taşeron bu ülkenin başına bela, sıkıntı, problem. Aynı aracın içinde çalışan işçilerden biri yemek yiyor, biri yemiyor. Biri ikramiye alıyor, biri almıyor. Biri diğerine göre 2-3 katı maaş alıyor. Bu adil mi? Burada barış, huzur olur mu? Olmaz ki. Taşeronlara verdiğiniz parayı kendi işçinize verin, onlar da devletin çatısı altında olsun. Taşeron meselesi bir daha ülkenin gündemine gelmeyecek şekilde kalksın. Bu sistem, adil bir sistem değil. Bu sistem, merhametli bir sistem değil. Bu sistem, merhametsiz bir sistem. Bu sistemi ülke gündeminden bir an evvel kaldırmak lazım" diye konuştu.

Atalay, emekli maaşları ile ilgili, "20 bin lira emekli maaşı alan var, 4 bin lira emekli maaşı alan var. Bu adil mi? Emekliler bayram ikramiyeleri ile bir kurban alıyordu. Şimdi kurbanın 2 bacağını alıyorsunuz. Bununla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkişBaşkanErgün AtalayAsgari ücret
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