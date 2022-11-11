Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 7 ülkede fidan dikildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Atatürk Orman Çiftliği Beştepe Millet Ormanı'nda, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 6 ülke ile eş zamanlı fidan dikim töreni düzenlendi. Tören kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde 6 ülke lideri ile birlikte fidan dikti. Aynı anda Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı'nda da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Türk Devletleri Teşkilatı mensubu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üyeler Macaristan ve Türkmenistan büyükelçileri, davetliler ve öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DE 1023 NOKTADA FİDAN DİKİLDİ

Törende konuşan Bakan Kirişci, Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı ile birlikte Türkiye genelindeki 1023 noktada fidan dikimi yapıldığını belirterek, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Türk Devletleri Teşkilatı mensubu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üyeler Macaristan ve Türkmenistan 6 ülkede de aynı anda kutluyoruz. Şu an Özbekistan’da bulunan ve bu heyecanı bizimle paylaşan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin saygıdeğer başkanlarına, aziz milletimizin huzurlarında şükranlarımı arz ediyorum. Bu fidanlar, aynı tarihi, kültürü paylaşan, farklı lehçelerle de olsa aynı dili konuşan kardeş ülkeler adına birliğimizin, beraberliğimizin sembolü olacak, hem de geleceğimize nefes aldıracak" dedi.

'BU YIL TEMAMIZ TÜRKİYE YÜZYILINA NEFES'

Bakan Kirişci, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına her alanda büyük atılımlarla girdiklerini kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hedeflerimizi ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla açıkladı. Türkiye Yüzyılı, önümüzdeki küresel riskleri hesap ederek, şahlanışımızı geleceğe taşıyacağımız bir dönemi ve vizyonu içermektedir. Bizler de Bakanlığımıza bağlı ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı hedeflerimizi belirlerdik. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı, tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacaktır. Bu bağlamda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü, Türkiye Yüzyılının gençlerine karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak da değerlendiriyoruz. Milli Ağaçlandırma Günü’nün bu yılki temasını, ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ olarak tespit ettik. Bugün, dikeceğimiz her fidan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına nefes olacaktır. Çok yakında, açılışını yapacağımız bu ormanı, hiçbir ticari işletmenin bulunmadığı bir yeşil alan olarak tasarladık. Çünkü artık insanımız bu alanları sosyalleşmek için değil, kendisiyle baş başa kalabilmek, doğayla bütünleşmek, tazelenmek ve güvenle spor yapabilmek için kullanıyor" dedi.

Kirişci, Milli Ağaçlandırma Günü temasına uygun olarak 100 bin fidanla, 2023 metrekarelik dev bir Türkiye Yüzyılı logosu resmettiklerini vurgulayarak, "Ülke genelinde de her ilimizde Türkiye Yüzyılı logolarının yer aldığı ağaç desenleri oluşturuyoruz. Böylece yeşil vatanımıza, Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemiş olacağız. Üretimde ve yönetimde gençliğin dinamizmi ve vizyonundan faydalanmak amacıyla Tarım Orman Gençlik Konseyi kuracağız. Bunun ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız" dedi.

FUAT OKTAY: 10 MİLYARIN ÜZERİNDE KAYNAK AYIRDIK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çevreye saygılı şehirler konseptimiz ile canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde olan kentler oluşturduk; millet bahçeleri ve yeşil koridorlarla şehirlerimizi ihya etmeye devam ediyoruz. Şehirlerimizi yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, tabiat kaynaklarının sonsuz olmadığının bilinciyle, 'sıfır atık' gibi projeler vasıtasıyla sürdürülebilir bir çevre yönetimi uyguluyoruz. Merkezi yönetim bütçemizde 'Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetim' adında ayrı bir program açtık. Ayırdığımız kaynağı geçen yıla oranla yüzde 76 artırarak 10 milyarın üzerine çıkardık. Ağaçlandırma çalışmalarımızı iklim değişikliği öngörülerinin ışığında, kuraklık ve erozyon verilerini dikkate alarak; eko turizm, yeşil dönüşüm gibi kazanımlarımızı göz önünde bulundurarak yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'600 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMUŞ OLACAĞIZ'

Oktay, yeşil vatanı yangınlardan korumanın her zaman öncelikleri olduğunu bildirerek, "Orman varlığımıza zarar verecek tehlikelere karşı aldığımız önlemler için 25 binin üzerinde ormancı kahramanımız çalışıyor. Yangınla mücadelede tarihimizdeki en zengin hava filosuna ulaştık. Yanan alanlara yeniden dikim yaparak bu kısımları yeşil vatana dahil ediyoruz. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere, 600 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. Bugüne kadar yanan hiçbir alanın başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmedik; bundan sonra da asla etmeyeceğiz. Ben buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımızı orman alanlarına yönelik dikkatli olmaya, hassasiyet göstermeye davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ilerlerken bu yıl diktiğimiz fidanlar ayrı bir önem taşıyor. 100 yıllık bir çınar olacak Cumhuriyetimizin, Türkiye Yüzyılına uzanan dallarını birlikte oluşturuyoruz" dedi.