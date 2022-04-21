Turgay Olcayto'nun listesi TGC seçimini kazandı

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC)'nin 47. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Seçimin sonunda Turgay Olcayto'nun başkan adayı olduğu Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu; yönetimi üç yıl için daha sürdürmeye değer görüldü.