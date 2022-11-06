TSK unsurları, Dünya Kupası için Katar'da göreve başladı

FIFA 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da yapılacak. 1 milyondan fazla kişinin Katar'da bulunacağı, dünyanın en çok izlenen spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kupası'nda; güvenliği sağlamak için de hazırlıklar başladı. Katar hükümeti, dost ve müttefik ülkelerden güvenliğine katkıda bulunmalarını talep etti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden gelen olumlu yanıtların ardından Katar'ın ev sahipliğinde toplantılar yapıldı. Katar Silahlı Kuvvetleri'ne katkı sağlamak üzere Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın katılımıyla Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu.

TCG BURGAZADA KATAR'A ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerenin Genel Kurul'da kabulünün ardından, Katar FIFA 22 Dünya Kupası için görevlendirilen; milli imkanlarla üretilen TCG Burgazada gemisi, 10 Ekim'de İzmir'den seyrine başladı. 31 Ekim'de personeliyle birlikte Katar'a ulaşan TCG Burgazada, Um el-Havl Deniz Üssü'nde Katar Deniz Kuvvetleri'nce törenle karşılandı. Bunların yanı sıra harekat kapsamında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) savunma konularında uzman KBRN bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif İmha Timi (PMKİ), bomba arama timi ve dronsavar timi de geçen ayın sonunda Katar'ın başkenti Doha'ya giderek, çalışmalarına başladı. Organizasyon güvenliği için hayata geçirilen Birleşik Müşterek Görev Kuvveti, oluşturulan koordinasyon merkezinden sevk ve idare edilecek.