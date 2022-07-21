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Trakya’da 102 bin 700 metrekare tarım alanı yandı

Trakya’da toplam 102 bin 700 metrekare tarım alanı yandı

21 Temmuz 2022 Perşembe 17:13
Trakya’da 102 bin 700 metrekare tarım alanı yandı

EDİRNE (DHA) 

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, son 1 ayda çıkan yangınlarda toplam 102 bin 700 metrekare ekili ve anızlı arazi zarar gördü. Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yalçın Kaya, genellikle insan kaynaklı olan yangınlarla ilgili uyarılarda bulunarak, "Yangınlar ülkemizin en büyük dertlerinden" dedi.

Trakya'da yaz aylarıyla birlikte insan kaynaklı ve artan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda yangın çıkıyor, Bu yangınlarda ekili ve anızlı tarım arazileri zarar görüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kentte 1 ayda toplam 31 yangın çıktı. Buğday, arpa gibi ürünlerin ekili olduğu tarlalarda yayılan yangınlarda 55 bin metrekare ekili alan zarar gördü. Tekirdağ'daki tarım alanlarında çıkan yangınların 15'inin sigara, kibrit ve benzeri yakıcı maddeler nedeniyle, 9'unun biçme sırasında balya ve biçerdöver makineleri kaynaklı, 4'ünün elektrik tellerinin kıvılcım atması, 1'inin atıl haldeki çöplerin yakılması, 1'inin kimliği belirsiz kişilerce kabloların yakılması ve 1'inin de inşaatta yapılan kaynaktan çıktığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaTarım Alanı
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