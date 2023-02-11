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Trakya Üniversitesinden doktor, aşçı ve teknik personelden oluşan ekip deprem bölgesine gönderildi

Trakya Üniversitesinden (TÜ) doktor, aşçı ve teknik personelden oluşan 37 kişilik ekip, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına destek için kente gönderildi.

11 Şubat 2023 Cumartesi 11:23
Trakya Üniversitesinden doktor, aşçı ve teknik personelden oluşan ekip deprem bölgesine gönderildi

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen kentlere personel ve yardım malzemesi desteğini sürdürüyor.
Depremden kurtulan afetzedelerin barınmadan giyeceğe, yiyecekten ısınmaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yüzlerce yardım kolisini taşıyan 2 tır daha Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine hareket etti.
Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere 37 kişilik intörn doktor, aşçı, koordinasyon ve destek personelini taşıyan otobüs ve bir araç da yola çıktı.
Yardım araçlarını, Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve eşi Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu birlikte uğurladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Edirne Valiliği koordinasyonunda Elbistan'da depremzedeler için Trakya Üniversitesi Destek Merkezi kuracaklarını belirtti.
Merkezde kullanılmak için 8 yaşam konteyneri ve 4 seyyar tuvaletin bölgeye gönderildiğini aktaran Tabakoğlu, "İlk günden itibaren büyük özveri ve gayret göstererek, her türlü yardım ve destekte bulunan Trakya Üniversitesi ailesi ile değerli bağışçılarına teşekkür ediyorum. Trakya Üniversitesi, depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etti. Ülke olarak bu felaketi de el birliğiyle atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Trakya Üniversitesinden daha önce 139 kişiden oluşan 3 ekip, deprem bölgesine gönderilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Trakya üniversitesiDoktorAşçıKahramanmaraşDeprem
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