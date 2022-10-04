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TPAO Genel Müdür Yardımcısı Tiryaki: Boruları önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz  

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Karadeniz'de bulunan doğal gazın karaya çıkış noktası olan Filyos Limanı'nda yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tiryaki, borularda son aşamaya geldiklerini belirterek, "Sadece 1 boru değil; 3 boru çekilecek; 1'i kablolar, 1'i glikol, 1'i de gaz hattımız için. Önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz" dedi.

04 Ekim 2022 Salı 10:22
TPAO Genel Müdür Yardımcısı Tiryaki: Boruları önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz  

TPAO Genel Müdür Yardımcısı Tiryaki, Çaycuma'nın Filyos Limanı bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Filyos'un, Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın karaya çıkış noktası olduğunu belirten Tiryaki, "Çalışmalar, son sürat devam ediyor, programlarımız çerçevesinde devam etmekte. Gazımızın 2023 yılının ilk çeyreğinde gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda deniz tabanında ve karada çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte" dedi. 

'GEMİ, ÇOK ÖNEMLİ AŞAMAYI YERİNE GETİRECEK'

Doğal gaz kuyuları ile karadaki operasyon merkezi arasında kordon boyu hattı olarak ifade edilen 'umbilical' sistemleri derin denizde serecek 'Seven Arctic' gemisinin çok yakında çalışmaya başlayacağını kaydeden Tiryaki, "Gemi, çok önemli bir aşamayı yerine getirmiş olacak. Denizin tabanındaki kuyular ile karaya ilişkiyi sağlayabilecek kordon bağını çekecek. Bu aslında 16 santim çapında büyük bir kablo. Bu kablonun içerisinde 4 tane elektrik kablosu, yedekleri ile beraber hidrolik hatlar, kimyasal hatlar, fiber optik kablolar geçmekte. Esasen bu elektrik kablosu ile altta bulunan vanaların ve elektrik ile çalışan sistemlerin beslemesi burada yapılacak. Hidrolik hatlar; genel kuyu emniyeti için kullandığımız vanaların, valflerin açılmasını sağlayacak kimyasal hatlar ve boru içerisinde oluşabilecek korozyon konusunda bizlere faydalı olacak. Fiber optik kablolar ise önümüzdeki dönem haberleşmeyi ve bütün uzaktan kumanda otomasyon sistemini kontrol edecek. Çok komplike bir sistem. Bu sistemin devreye alınmasında en önemli aşama; bu 'umbilical'lerin çekilmesidir" diye konuştu.

Doğal gazı karaya taşıyacak boru hattı ile ilgili de bilgi aktaran Tiryaki, "Sadece 1 boru değil; 3 boru çekilecek; 1'i kablolar, 1'i glikol, 1'i de gaz hattımız için. Borular, program çerçevesinde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz" dedi.

YÜKSEKOKULA 55 ÖĞRENCİ ALINDI 

Doğal gazı karaya ulaştırmak için hem liman sahasında hem de denizde devam eden çalışmaların yanı sıra TPAO olarak sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçirdiklerini anlatan Tiryaki, "Bülent Ecevit Üniversitesi adı altında Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nun açılması ve bu sene buraya ilk defa 55 öğrenci aldık. Bunlar gerekli eğitimini tamamladıktan sonra kendi ihtiyaçlarımızda büyük bir çoğunluğunu kullanacağız. Özellikle burada yetişecek kalifiye personel, bizim için son derece önemli. Bu çok büyük bir proje. Özellikle Zonguldak sınırları içerisinde devam eden ve sonuçlandığı zaman kente büyük bir değer katacak proje. İnşallah her şey önümüzdeki dönem sağlıklı ve hayırlı olur" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TPAOAbdurrahman TiryakiZonguldakçaycumaFilyos LimanıDoğal GazKaradeniz
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