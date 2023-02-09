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Toroslar EDAŞ, depremden etkilenen bölgelere desteğini artırarak sürdürüyor

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 1011 çalışan ve yüzlerce araçla mücadelesine devam ettiğini duyurdu.

09 Şubat 2023 Perşembe 11:43
Toroslar EDAŞ, depremden etkilenen bölgelere desteğini artırarak sürdürüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, sorumluluk bölgesinde yer alan ve deprem kaynaklı elektrik kesintilerinin yoğun yaşandığı Hatay, Gaziantep ve Osmaniye'de enerji verme faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, koordinasyon merkezince devreye alınan ve yönlendirilen afet planlarına uygun şekilde, diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri olan Başkent EDAŞ ve Ayedaş'tan ekip ve malzemeler araçlarla yola çıktı.
Ayrıca, Lojistik Hizmet Merkezlerinde çalışanların aileleriyle konaklayabileceği konteyner kentlerin kurulmaya başlanıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Depremden etkilenen bölgelerde, Toroslar EDAŞ'ın 359 saha çalışanına ek olarak, Başkent EDAŞ ve Ayedaş'tan gelen destek 284 çalışanla arızalara müdahale ediliyor. Bunun yanı sıra yüklenici ve diğer dağıtım şirketlerinin destek ekipleriyle beraber 1011 çalışan sahada görev yapıyor. Çalışanlarla birlikte Toroslar EDAŞ'taki 72'si yerel 26'sı destek toplam 98 sepetli araç; 226’sı yerel, 83'ü destek toplam 309 pick-up araç, 48 vinç, 34 tır; 33'ü yerel 33’ü destek toplam 66 kamyon; 88'i yerel 61'i destek toplam 149 binek araçla onarım faaliyetleri devam ediyor.
Bu araçlara ek olarak 180'i büyük, 426'sı çanta tip olarak adlandırılan toplam 606 jeneratör şebekeden beslenemeyen yerlere elektrik sağlanması için çalışıyor, geceleri arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. İlgili noktalar şebekeden beslendiği zaman bu jeneratörler başka noktalara kaydırılıyor. Bu jeneratörlerin yakıt ikmalleri de şirketimizce temin edilen yakıt depolarından çalışanlarımızca sağlanıyor."
- Kritik bölgelere enerji verildi
Açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, bölgede yürüttüğü çalışmalarla ilk günden bu yana birincil öncelik olarak, arama kurtarma çalışmalarının devamlılığını sağlamak için aydınlatma sağlanması ve kritik noktalara enerji verilmesini hedefledi.
Şebeke üzerinden enerji verilemeyen noktalara kamyon üstü jeneratörlerle enerji sağlanarak aydınlatma gerçekleştirildiği ve hastane gibi kritik yerlere enerji verildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü noktalardaki aydınlatmalar ise yine jeneratörlerle çalıştırılıyor. Onarımı tamamlanmasına rağmen, güvenlik nedeniyle enerji verilmeyen yerler bulunmakta olup, yeniden enerji verme faaliyetleri arama kurtarma çalışmalarında güvenlik risklerini önlemek adına ilgili kamu kurumlarıyla yürütülen koordinasyon çerçevesinde sürdürülüyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremEDAŞ
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