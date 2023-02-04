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Togg, "Konsept Akıllı Cihazı" Sabiha Gökçen'de vitrine çıkardı

Havalimanı ziyaretçileri şubat ayının sonuna kadar TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı"nı yakından inceleyebilecek

04 Şubat 2023 Cumartesi 15:33
Togg, "Konsept Akıllı Cihazı" Sabiha Gökçen'de vitrine çıkardı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) "Konsept Akıllı Cihazı", İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yolculardan büyük ilgi görüyor.
Togg'un "Konsept Akıllı Cihazı" İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda sergilenmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yolcuların ilgisini çeken aracı ilk günde 100 binden fazla kişinin yakından inceleme fırsatı bulacağı tahmin ediliyor.
Aracı inceleyen vatandaşlardan Muhammet Tayyip Aydemir, Togg'u ilk defa canlı olarak gördüğünü belirterek, "Oyunlardan çıkmış gibi mükemmel bir araç. Türk mühendislerinin şaheseri diyebilirim. Bildiğimiz kadarıyla şu anda üretilen en üst düzey elektrikli araç bu. Togg modelleri içinde en çok sedan modelini beğendim. Özellikle kapılarının ters tarafa açılması beni bitirdi diyebilirim. Çok güzel olmuş." dedi.
Biyoloji öğretmeni Uday Adil de, "Bu harika arabayı ilk defa görüyorum. Araba ile ilgili her şeyi çok beğendim. Bir rüyadan çıkmış gibi." ifadelerini kullandı. Berke Mente ise aracın en çok aynalarının kamera şeklinde olmasını beğendiğini ifade etti.
- "Konsept Akıllı Cihaz"
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, "Konsept Akıllı Cihaz"ını ilk kez ocak ayında ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de tanıtmıştı. Togg vizyonunu yansıtan ‘Konsept Akıllı Cihaz’, markanın gelecekte yollara çıkaracağı diğer akıllı cihazlarla ilgili de önemli ipuçları veriyor. Konsept Akıllı Cihaz, Togg DNA’sında bulunan stil sahibi özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback olarak öne çıkıyor.
Togg'un "Konsept Akıllı Cihazı" şubat ayının sonuna kadar Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ziyaret edilebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TOGGSabiha GökçenKonsept Akıllı Cihazı
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