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THY’nin Ukrayna uçuşları iptal edildi

TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle bugünkü tüm Ukrayna uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

24 Şubat 2022 Perşembe 08:35
THY’nin Ukrayna uçuşları iptal edildi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılması sonrası Twitter’dan açıklama yaptı. Ekşi, yaptığı açıklamada, “Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı. (DHA)

THY: UKRAYNA ÇIKIŞLI-VARIŞLI YOLCULARIMIZA İADE HAKLARI TANIMLANMIŞTIR

Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek "Değerli yolcularımız, Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır" ifadeleri kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UçakIptalUçuşUkraynaTHY
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