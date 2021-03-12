THY Olağan Genel Kurul Toplantısına davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu; 2020 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mart 2021 Cuma günü saat 14.00’te ilanda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarları Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet ediyor.

Ortaklar, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilecek.

Davet ilanıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz