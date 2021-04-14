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Tezgahlarda kilosu 100 liradan satılan erik, 1 saatte tükendi

MARMARİS'te, kilosu 100 liradan tezgahlarda satışa sunulan turfanda erik, 1 saatte tükendi. ​Daha çok aşeren hamilelerin ilgi gösterdiği turfanda eriği, fiyatı nedeniyle çoğu kişi, gram ile satın alıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 09:47
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Tezgahlarda kilosu 100 liradan satılan erik, 1 saatte tükendi

Şubat ayı sonlarında Mersin, Eskişehir ve İzmir’de kilosu 300 ile 800 lira arasında değişen fiyatlarla tezgahlarda yer alan turfanda erik, fiyatı düşmeye başlayınca Muğla'nın Marmaris ilçesine de geldi. Marmaris'teki manavda, İzmir'den getirilerek, kilosu 100 liradan satılan can eriği, 1 saatte tükendi. Daha çok aşeren hamilelerin ilgi gösterdiği turfanda eriği, fiyatı nedeniyle çoğu kişi, gram ile satın aldı. 

İlk hasat yapıldığında çok pahalı olduğu için eriği getiremediklerini söyleyen manav Elif Yüzügüldü, "Şu an fiyatı biraz olsun düştü. Biz de 20 kilogram kadar getirttik. İzmir'den getirttiğimiz can eriğini kilosu 100 liradan satıyoruz. Herkes dört gözle bekliyormuş. Aşeren hamileler ve canı çekenler fiyatını önemsemeden aldı. İstek olunca sipariş verdik, 20 kilogram daha getireceğiz" dedi.

Tezgahta can eriği seçerek, poşete dolduran müşteri, "Görünce canım çekti. Kilosu 100 liraymış" diye konuştu. 

Nur Bahar Kılıç ise "Yeğenim hamile, aşerdiği için erik alıyorum. Fiyatı büyükşehirlere göre çok uygun. Tezgahta görünce aldım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisErikManavMarketBakkalFiyatKilo
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