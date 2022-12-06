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'Terörle mücadelede Avrupa ve ABD, yükümlülüklerini yerine getirmiyor'

ANTALYA'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Güvenlik Sempozyumu'na katılan Prof. Dr. Yücel Acer, uluslararası sözleşmelere rağmen birçok Avrupa ülkesinin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek PKK/KCK ve FETÖ gibi terör örgütü üyelerini iade etmediğini söyledi. Acer, ABD'nin de yargılaması devam eden, tutuklama kararı ve iade talebi bulunan çok sayıda FETÖ üyesi isimden henüz hiçbirini iade etmediğini söyledi.

06 Aralık 2022 Salı 10:18
'Terörle mücadelede Avrupa ve ABD, yükümlülüklerini yerine getirmiyor'

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin Antalya'da düzenlediği '7'nci Uluslararası Güvenlik Sempozyumu'na katılan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı ve Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer, 'Terörizmle Mücadelede Uluslararası Hukuki Çerçeve' konusunda değerlendirmede bulundu. Bugün devletlere yönelmiş tehditlerin sayısının çok büyük artış ve çeşitlilik gösterdiğini belirten Prof. Dr. Acer, terörizmin, uzun süredir devletlerin karşı karşıya olduğu ciddi güvenlik tehditlerinden olduğunu kaydetti.

AVRUPA TERÖRÜN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ

Uzun süredir Türkiye'nin teröre karşı mücadele eden ülkelerin başında geldiğini anlatan Prof. Dr. Yücel Acer, 1976 yılında imzalanan, Türkiye ve 40'ın üzerinde Avrupa ülkesinin taraf olduğu 'Avrupa Terörün Önlenmesi Sözleşmesi'ndeki amacın her şeyden önce terör eylemlerine karışmış kişilerin iade edilmemesini engellemek olduğunu kaydetti. Acer, “Mesela Türkiye'nin karşılaştığı sorunlardan biri bu. Hem PKK/KCK hem FETÖ üyesi teröristler bugün yurt dışında başka ülkelerde yaşıyor. Bunlar siyasi suçlu sayılmadan Türkiye'ye yargılanması gereken yere iade edilmesi gereken kişiler" dedi.

Sözleşmenin; hangi eylemlerin terör eylemi sayılması, siyasi suç sayılmaması ve iade gerekliliklerini hükme bağladığını kaydeden Prof. Dr. Acer, bazı Avrupa ülkelerinin ise buna göre yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi. Son dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği bağlamında Türkiye'nin taleplerinin de bu sözleşmeden kaynaklı yükümlülükler olduğunu dile getiren Acer, “Bu teröristlerin yargılanması için Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Bunlar içinde PKK, FETÖ ve çeşitli terör örgütü üyeleri var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konudaki hukuki mücadelesi devam ediyor" diye konuştu.

'FİNANSMAN VE ASKERİ DESTEK SAĞLIYORLAR'

İade dışında uluslararası hukukta finansmanın önlenmesi yükümlülükleri olduğunu da belirten Prof. Dr. Acer, bu konuda da bazı ülkelerin zafiyet gösterdiğini dile getirdi. Suriye'de PKK terör örgütüne finansal ve askeri destekler sağlandığı örneğini veren Acer, uluslararası hukuka aykırı bu durum karşısında, Türkiye'nin tehditleri önlemek için sınır ötesi operasyonlar yapmak durumunda kaldığını söyledi. Acer, “Türkiye, 1983 yılından beri çok sayıda sınır ötesi operasyon gerçekleştirmek zorunda kaldı. En son 2018'den bu tarafa kuzey Irak ve Suriye'ye çok sayıda operasyon düzenleniyor. Hepsi Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanma bağlamında, teröre karşı yapılan sınır ötesi operasyonlar" dedi.

'ABD HİÇBİR FETÖ ÜYESİNİ HENÜZ İADE ETMEDİ'

Bazı Balkan ve Orta Asya ülkelerinden iadeler olduğunu ancak resmi veri bulunmadığını da açıklayan Prof. Dr. Acer, “Ama edilmeyenler de var dolayısıyla Türkiye'nin bu konudaki çabası devam ediyor. Henüz iade etmeyen ülkelerin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmediği açık. ABD'den, FETÖ mensubu olması dolayısıyla hakkında yargılama devam eden, tutuklama kararı bulunan ve Türkiye'ye iade talep edilen çok sayıda kişi var. Bunlar içerisinde bazı isimler çok ön plana çıkıyor. Kamuoyunun da bildiği isimler ama neredeyse hiçbiri ABD tarafından henüz iade edilmedi. Başka bazı ülkelerden iadeler sözkonusu oluyor ama ABD'den iadeler maalesef olmuyor, bire bir istendiği halde. Hemen hepsi hakkında gerekli dosyalar gönderildiği halde Türkiye'ye iadeler olmuyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Güvenlik SempozyumuProf. Dr. Yücel AcerAvrupaABDTerör
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