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Teröristin geçmişi, terör örgütü ile bağını ortaya koydu

Terör örgütü PKK’nın Gara’da sığınak ve cezaevi olarak kullandığı mağarada 13 vatandaşı şehit eden Sorej kod adlı Kamuran Ataman’ın karanlık geçmişi, terör örgütü PKK'nın PYD-YPG bağını da bir kez daha ortaya koydu.

18 Şubat 2021 Perşembe 15:40
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Teröristin geçmişi, terör örgütü ile bağını ortaya koydu

Teröristin, 2004 yılında katıldığı terör örgütü PKK içinde faaliyet gösterirken, 2013 yılında Suriye’ye geçerek, PYD/YPG tarafından tek taraflı ilan edilen sözde Cezire kantonunda hareketli taburlarda sözde tabur komutanı olarak görev yaptığı, örgütün sözde Türkiye sorumlusu İsa Akyüz ile yakın ilişki sürdürdüğü ortaya çıktı.

DHA’nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre 2004 yılında terör örgütüne katılan Sorej kod adlı Kamuran Ataman, 6 yıl sonra Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka alanına geldi. Terörist hastalandığı ya da yaralandığı için 2011 yılında ameliyat olmak için Irak’a geçiş yaptı. Tedavi sonrası yeniden Kato alanına dönen terörist Kamuran Ataman, Beytüşşebap-Kato bölgesinde örgütün sözde mahkemesinde faaliyetlerde bulundu. Terörist, Kato Jirka alanında sözde özel kuvvetler ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak örgüt propagandası yaptı. Beytüşşebap-Kato Jirka kırsal alanında AK Parti yöneticileri, üyeleri ile polis, asker, hakim, savcı ve kaymakam gibi güvenlik güçleri ve kamu görevlilerine yönelik terör saldırısı planları yaptı.


TERÖR ÖRGÜTLERİ PKK İLE PYD/YPG BAĞLANTISI BİR KEZ ORTAYA ÇIKTI


Terörist Ataman’ın 2013 yılında Suriye’ye geçerek sözde Cezire kantonunda hareketli taburlarda sözde tabur komutanı olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Sözde Cezire kantonu Suriye iç savaşı sırasında terör örgütü PYD/YPG tarafından tek taraflı olarak ilan edilen sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi bölgesindeki üç kantondan birisi olarak biliniyor. Terörist 2015 yılında Türkiye’ye sızarak, ayın yıl Şırnak Beytüşşebap bölgesinde yol kesme eylemlerine katıldı, 25 Eylül 2015'de  Şırnak Beytüşşebap ilçe merkezine yapılan saldırı ve baskın girişimini yöneten sorumlu örgüt mensupları arasında yer aldı. Beytüşşebap bölgesinde El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile saldırı terör saldırısı düzenleyen teröristin, 2016 yılında Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarında sözde takım komutanı olduğu belirlendi.


Teröristin, Cudi bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra yaralandığı için 2018 yılında tekrar Suriye’ye geçerek sözde Cezire kantonunda bulunan Derik’te tedavi edildiği, Mayıs 2019 tarihinde ise Gara’daki “Ş.Brüks” adı verilen örgütün mağara cezaevine sorumlu olarak gönderildiği  ortaya çıktı..


TERÖRİST PKK SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSUYLA YAKIN İLİŞKİDE


Terörist Kamuran Ataman’ın örgütün Türkiye sorumlusu İsa Akyüz isimli teröristle yakın ilişkisi olduğu, örgüt içinde tereddütsüz katliam yapabilecek kişilikte olduğu belirtildi.  Terörist Ataman'ın  örgütün dağa kaçırdığı çocukların terör eğitiminden de sorumlu olduğu, kaçırdığı çocuklara  verdiği terör eğitimi sonrası çektirdiği fotoğrafları da tespit edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TerörPKKPydYPGGARAKamuran AtamanTerörist
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