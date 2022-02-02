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Terör yuvalarına 'Kış Kartalı Hava Harekâtı' 

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "​Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir" açıklamasında bulundu.

02 Şubat 2022 Çarşamba 10:06
Terör yuvalarına 'Kış Kartalı Hava Harekâtı' 

MSB'den yapılan açıklamada, Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan teröristlerin üst bölgelerine operasyon düzenlendiği belirtilerek "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

'SİVİL HALKIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN KORUNMASINA HASSASİYET GÖSTERİLMİŞTİR'

Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. ​Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. ​Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

'TERÖRÜ KAYNAĞINDAN KURUTMA STRATEJİMİZ, MİLLİ BİRLİĞİMİZE BÜYÜK KATKILAR SUNMUŞTUR'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Terörü kaynağında kurutma stratejimiz, sınır güvenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize büyük katkılar sunmuştur. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği bu strateji küresel barışa da hizmet etmektedir. Uluslararası camia bu stratejimize daha fazla destek vermelidir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBKuzey IrakSuriyeKış Kartalı Hava HarekâtıTerörTeröristOperasyon
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