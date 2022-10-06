TEKNOFEST Karadeniz’de 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi

Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarında 36 faklı alanda, 11 takımıyla 16 ödül kazanan YTÜ’lü öğrenciler, Davutpaşa kampüsünde bir araya geldi. 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Oryantasyon günleri içerisinde 5 Ekim’de YTÜ Davutpaşa kampüsünde öğrenci ve takımlarının başarısını ve heyecanını paylaşmak adına ‘İşte TEKNOFEST Karadeniz’in Yıldızları’ etkinliğini düzenledi. Yerli ve milli elektrikli arabanın yanı sıra roket gibi çeşitli teknolojik araçlar üreten öğrenciler özellikle, bundan sonraki katılacakları çeşitli yarışmalarla Türkiye’yi temsil etmeyi hedeflediklerini söyledi.

PROTOTİP ATÖLYESİ ÖĞRENCİLERE ZAMAN KAZANDIRIYOR

Öğrencilerin her birini tebrik eden Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz, “Bu gururu bana yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Çok iyi işler yapıyorsunuz. Üretim, teknoloji, inovasyon üretiyorsunuz. Türkiye'nin en iyi teknoparkının içerisinde en iyi prototip atölyesiyiz. Bu atölyede gençler, gece gündüz demeden teknolojik araçlarını üretebiliyorlar. Biz daha fazla üretken, cesur, daha fazla karar veren, sorumluluk alan ve daha fazla liderlik özellikleri olan öğrenci kitlesine sahibiz. Öğrencileri en çok şirket kuran üniversiteyiz” dedi.

“İNSANSIZ SİLAHLI HAVA ARACI İLE MÜTTEFİKE YARDIM TAŞINABİLİYOR”

Yarışmaya Dronex takımlarıyla katılan Davut Süleymanov ise “Bizim amacımız, silahlı insansız hava aracı üretmekti. Üretimimizle korkulu, özellikle de şehir savaş ortamlarında kara kuvvetlerine de emek verebilecek, kurulumu kolay ve askerlerimizi diğer düşman askerlerine karşı savunabilecek, hızlı şekilde kurulup olaya dahil edilebilecek silahlı insansız hava aracı tasarlamaktı. Aracımız, üstünde 5 adet bomba taşıma kapasitesine sahiptir. Kullanıcı tarafından bir koordinat giriliyor. Girilmiş koordinatörü esasen aracımız o alana tarıyor. Alanı taradıktan sonra, o alanda tespit ettiği düşme hedeflerine otonom olarak kendi üstüne yapay zekayla bombalıyor. Yardıma ihtiyacı olan müttefik, yani yaralı bir müttefik gördüğü zaman ise ona üstüne taşıdığı bir adet yardım kitini ulaştırıyor” açıklamasını yaptı.

“ŞEHİT KAYBIMIZIN AZALMASINI HEDEFLEDİK”

Bu yıl 2 yarışmaya katıldıklarını belirten Süleymanov sözlerine şunları ekledi:

“İlki TEKNOFEST Azerbaycan’dı. Bu yarışmada dördüncü olduk. Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’nda da üçüncü olduk. Böylelikle yani amacımıza bir silahlı insansız hava aracı tasarımı aracımıza bir adım daha yaklaşmış olduk. Takımdaki arkadaşlarımla ilerde daha da tecrübe kazanıp kendimizi geliştirip üretimimizi 5-6 yıl sonra askerlerimizin kullanabileceği hale getirmek istiyoruz. Bundaki asıl amacımız şehit kaybımızı azaltmaktır. Öyle bir araç tasarlamak istedik ki karşı düşman hedefleriyle sıcak çatışmaya girsin. Ve hiçbir askerimiz şehit olmasın.”

“ARAÇLARIMIZIN TÜM PARÇALARI YÜZDE YÜZ YERLİ”

Alternatif Enerjili Sistemler Kulübünde olan Muammer Esad Işık ise “Bu sene elektrikli araçlarımız ile katıldığımız yarışmaların çoğunda birinci olduk. Yerli ürün birinciliklerini de kazandık. Araçlarımızın parçalarından bahsedecek olursam; kapı kilit mekanizması, fren ve direksiyon sistemi gibi parçaları yaptık. Aynı zamanda elektriksel olarak motor, motor sürücü, batarya yönetim sistemi, araç kontrol ünitesi, telemet sistemi gibi tüm elektriksel parçaları yerli yaparak bu kategoride de birincilikler elde ettik” diye konuştu.

“FRANSA’DA YARIŞMAYA KATILACAĞIZ”

Düzenlenen Sürü Robotlar Yarışması’nda da birinci olduklarını ifade eden Işık, “Sürü robotlarda, bir algoritma üzerine sürü, minik droneları görmüşsünüzdür. Işık gösterilerinin yapıldığı ya da evlilik tekliflerinin yapıldığı küçük dronelar oluyor. Bu droneları topluca kaldırıp indirerek engellerden kaçma, formasyon değiştirme gibi belirli görevler var. Bu görevleri başarılı bir ekip olup tamamlayarak birincilik ödülünü kazandık. Ayrıca otonom aracımızda park, otonom sürüş, engellerden kaçma gibi belirli görevler var. Bu görevleri gerçekleştirerek yarışı tamamlıyor. Bu sene katılacağımız Fransa'daki yarışla hem ülkemizi hem üniversitemizi hem de kulübümüzü yurt dışına temsil ederek Türkiye'deki başarılarımızı uluslararası alanda taşımak istiyoruz” dedi.

“KENDİ UZAYA GİDECEK ROKETİMİZİ ÜRETİYORUZ”

Yıldız Roket Takımı’nda olan Talha Özverenli de “Biz, temel olarak uzaya kendi roketimizi, kendi küp uydumuzu çıkarmak istiyoruz. Bunun için 6 projemiz var. Demirkazık projemiz var. Kendi ibret roket motorumuzu üretiyoruz. Arsan projemiz var. Uzaya gidecek kendi roketimizi üretiyoruz. Bu yıl da inşallah yarışmalara katılacağız. Ürettiğimiz roketler, uydular alanında öncü ve özgün tasarımlar oldukları için geliştirmeye açık; genç ve dinamik olduğumuz için önü açık projeler oluyor. Bunu diğer firmalarla yarıştıracak düzeyde, profesyonelce üretmek çabasındayız” dedi.

“ÖDÜLLER VE ALANLARI”

Alınan ödüller ve alanları ise şöyle:

“YTÜ AESK: Efficiency Challenge Elektromobil Kategorisi Yerli Ürün Birinciliği & Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü, Efficiency Challenge Hidromobil Kategorisi Yerli Ürün Birinciliği & Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü & Sunum Özel Ödülü. YTÜ AESK Sürü İHA: Sürü Robotlar Yarışması Birincisi. YTÜ Yıldız Rover: Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması Birincisi ve Sunum Özel Ödülü sahibi. YTÜ SIMULAB: Makine İmalatı ve Otomotiv Yarışması & Akıllı Şehirler ve Ulaşım Yarışması Birincisi. YTÜ ASİL LAB: Makine İmalatı ve Otomotiv Yarışması İkincisi. YTÜ DroneX : Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması Üçüncüsü. YTÜ Biofuture: Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Üçüncüsü. YTÜ Biyogen Star Up: Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Sunum Özel Ödülü. YTÜ Biyomekatronik: İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sunum Özel Ödülü sahibi. YTÜ Maglev: Akıllı Ulaşım Yarışması Sunum Özel Ödülü sahibi.”

“İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması’nda Sunum Özel Ödülü: Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Enes Mahmut Göker’in danışmanlığını yaptığı 8 yaşındaki Nehir Ölmez. Starloop : Hyperloop Geliştirme Yarışması Teknoloji Gösterim Ödülü.”