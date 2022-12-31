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Tedavi edilmeyen gribal enfeksiyon zatürreye çeviriyor

Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, geçen seneye göre 0-5 yaş arasındaki çocuklarda gribal enfeksiyon vakalarında artış yaşandığını açıkladı. Çocukların yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, kusma, ishal ve gözlerde kızarıklık gibi belirtileri olduğunu aktaran Doç. Dr. Kara, hastalığın tedavi edilmediği takdirde zatürreye kadar ilerleyeceğini söyledi.

31 Aralık 2022 Cumartesi 18:25
Tedavi edilmeyen gribal enfeksiyon zatürreye çeviriyor

ANTALYA, (DHA)-

AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, kış mevsiminin başlamasıyla gribal enfeksiyon vakalarında geçen seneye göre artış yaşandığını açıkladı. Özellikle 0-5 yaş grubu çocukların kendilerini çok iyi koruyamamaları nedeniyle enfeksiyon hastalıklarına yatkınlıkları olduğunu belirten Doç. Dr. Kara, son dönemde hasta olan çocuklarda ateş, öksürük, burun akıntısı, kusma, ishal ve gözlerde kızarıklık gibi semptomlara rastlandığını anlattı. Hasta çocuklar için özellikle uzman kontrolünde ilaç kullanımına dikkat çeken Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, inmeyen ateş ve dirençli öksürüklerde doktora başvurulmasının önemine vurgu yaptı.

'GEÇEN YIL BU KADAR GRİP VAKASI GÖRMEMİŞTİK'

Covid-19 nedeniyle maske kullanıldığını hatırlatan Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, “Geçen sene pandemi nedeniyle maske kullanıyorduk, hijyen kurallarına daha çok dikkat ediyorduk ama bu sene maske kullanımı günlük rutinden kalktığı için herkes kendini korumada eksik kaldı. Bu nedenle vakalar fazla. Geçen yıl bu kadar grip vakası görmemiştik" dedi.

BİLİNÇSİZ İLAÇ TÜKETİMİNE DİKKAT

Belirtilere göre semptomatik tedavilerle çocukların iyileştirilmeye çalışıldığını aktaran Doç. Dr. Kara, “Örneğin burun açma, bol sıvı alımı, mevsimsel meyve ve sebze tüketimi gibi takviyeler yapılıyor. Gerekirse antibiyotik ya da antiviral tedavilerden faydalanıyoruz. Ama bu ilaçları kendi kendimize kullanmamamız gerekiyor. Ateşi düşmeyen hastalar olursa, dirençli öksürükler olursa hastanelere hekimlere başvurmalarını öneriyorum" diye konuştu.

MEVSİMSEL MEYVE VE SEBZE TAKVİYESİ

Hastaların tedavisinin aksamaması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kara, hastalıkların tedavi edilmediği takdirde daha da ilerleyebileceğini söyledi. Doç. Dr. Kara, “En ciddi gördüğümüz zatürre vakaları gelişebilir. Mutlaka bu nedenle dirençli ateşlerde hastaneye başvurmaları gerekir. Grip mevsimi döneminde mutlaka hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım. Hastaysak kendimizi izole etmemiz lazım. Kalabalık ortama girmememiz gerekiyor. Kalabalık ortama giriyorsak semptomu olan kişinin maske kullanmasını öneriyorum. Semptomlar ilerlerse de mutlaka hekimlerine başvursun. Bol bol mevsim meyve ve sebze tüketimi ile su tüketilmeli" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gripçocuk EnfeksiyonAkdeniz üniversitesi
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