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TCG Anadolu Gemisi basına gezdirildi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. ” dedi.

18 Eylül 2022 Pazar 10:18
TCG Anadolu Gemisi basına gezdirildi

İSTANBUL (DHA)

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nde incelemelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Donanmamız bu gemiyle gücüne güç katacak. Bu gemi aynı zamanda NATO görevleri için de bir güç aktarma faktörü. Mayıs 2019'da denize indirdik. Haziran'da da deniz kabul testlerine başlandı. İnşallah bu yılsonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yapımı tamamlanan ve test faaliyetleri süren, envantere girdiğinde Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olacak TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisinde inceleme yaptı. Tuzla Tersanesindeki geminin son durumunu yerinde gören Demir, açıklamalarda bulundu.  SİHA Gemisi olması da planlanan gemi, afet bölgelerinde yardım hizmeti de verebilecek.

UZUNLUĞU 230 METRE

Teknik özellikler hakkında bilgi veren Demir, "Gemimizin uzunluğu 230 metre kadar ve 32 metre genişliğe sahip. Geminin tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olacak. Gemi tam yük deplasmanında en az 20 buçuk knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip olacak.

Gemi ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip olacak. Üzerinde bir güç aktarma sistemi, hava platformları olacak. Pist görevi görecek platformda helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Gemimizin içinde bir havuzumuz var.

Orada da çıkarma gemimiz çeşitli zırhlı araçlarımızı tanklarımızı ve personelimizi karaya intikal ettirebilecek. Artık bu tür büyük projeler Türkiye için hedefte ve daha da ötesi hedefte. Yolumuz açık, teknolojimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

DONANMAMIZ GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Prof. Dr. İsmail Demir, "Anadolu Çok Maksatlı Gemimizin güvertesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında başladı projemiz ve Tuzla'daki tersanemiz şu anda bu gemiyi tamamlamak üzere.

Bu gemide yerlilik oranımız yüzde 70 civarında. Çok geniş bir alt yüklenici zinciriyle çalışılıyor. 131 tane alt yüklenici var. Bu ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Donanmamız bu gemiyle gücüne güç katacak.

Donanmamız gücüne güç katarken şunu da unutmamak gerekiyor. Bu gemi aynı zamanda NATO görevleri için de bir güç aktarma faktörü. Önemli ölçüde NATO ittifakının da aslında  bir parçası olacak. İttifakın da bir parçası ve gücüne güç katacak bir gemi" dedi.

SİHA GEMİSİ'NE DÖNÜŞTÜRME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Demir, "İleriki aşamada Anadolu gemimiz üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla birlikte dünyada ilk kez bir SİHA gemisine dönüştürme çalışmalarımız da bir taraftan BAYKAR firmasıyla devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TCG AnadoluÇok Maksatlı Amfibi Hücum GemisiSavunma Sanayii BaşkanıProf. Dr. İsmail Demir
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