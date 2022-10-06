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TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı ile görüştü

Endonezya’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’nde gerçekleştirdiği ikili görüşmeler kapsamında Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Olena Kondratyuk ile bir araya geldi.

06 Ekim 2022 Perşembe 11:28
TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı ile görüştü

Görüşmede Ukrayna’da yaşanan savaş başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. TBMM Başkanı Şentop, “Ülkenizin işgal altındaki bazı bölgelerinde Rusya’ya katılım için referandum düzenlenmesini ve Rusya’nın kısmi seferberlik kararını endişeyle karşıladık. Söz konusu gayrımeşru referandum kararlarını da Rusya’nın bu bölgeleri ilhak kararını da kabul etmediğimizi kamuoyuna açıkladık. Bu tür adımların kimseye faydası yoktur. Tam tersine ateşkes ve barışla ilgili çabaları da zora sokmaktadır” dedi.


Savaştan sadece Ukrayna’ya komşu ülkelerin etkilenmediğini, savaşın daha geniş bir coğrafyayı etkilediğini belirten Şentop, tahıl krizinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabasıyla çözüldüğünü hatırlatarak bu sayede 5.5 milyon tonun üzerinde tahılın dünya pazarlarına ulaşabildiğini vurguladı. Şentop, “Bu sürecin devam etmesi önemlidir” dedi.


Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Kondratyuk da her türlü desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBaşkanMustafa ŞentopUkraynaOlena Kondratyuk
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