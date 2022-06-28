Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.490,24
ALTIN
976,20
DOLAR
16,67
STERLİN
20,35
EURO
17,57
Kadir Has Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Dr....
Nizip Belediyesi Zabıta memuru alacak
Nizip Belediyesi Zabıta memuru...
Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak
Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli...
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Samsun'da maden ocağı işletme...
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tatil için gelen gurbetçilerin Kapıkule'den girişleri başladı

AVRUPA'da yaşayan gurbetçiler, ülkelerinde okulların tatil olmasıyla kara yoluyla, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

28 Haziran 2022 Salı 16:00
Tatil için gelen gurbetçilerin Kapıkule'den girişleri başladı

EDİRNE, (DHA)-

Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki gurbetçiler, okulların tatile girmesiyle izinleri kullanarak ana vatan hasretini gidermek için yollara koyuldu. Yaklaşık 3 ile 5 hafta arasında tatil süreleri bulunan Türk vatandaşlar ülkeye giriş yaptı. Özellikle Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Türk bayrağını görünce duygulandıklarını dile getirdi.  

'İNSANIN OTURUP AĞLAYASI GELİYOR'

Pandeminin de araya girmesiyle yaklaşık 4 yıldır Türkiye'ye gelemeyen ve ailesiyle Almanya'dan yola çıkıp Kapıkule'ye ulaşan Serpil Atasayar, "Yolculuğumuz çok rahat geçti. Yollar boştu, sakindi. 4 senedir gelmiyorduk, artık gelelim dedik. Araya pandemi girmişti. Şimdi Düzce'ye gidiyoruz, oradan Denizli ardından Didim'e tatile yapacağız. Çok özledik Türkiye'yi. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Dün işten çıktık, oradan hemen yola çıkıp geldik. İnsanın bazen oturup ağlayası geliyor Türkiye'ye gelince. Burada doğmadık ama alışkınız, özlüyoruz" diye konuştu. 

Almanya'dan gelerek memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesine giden Yaşar Yazıcı, "Okullar tatil oldu orada. Çok rahat geldik şükürler olsun, memlekete döndük. 5 hafta kalmayı düşünüyorum. Yollar çok rahattı. Dönüşte sıkıntı yaşayacağız sanırım, çünkü çok yoğun geliş var. Annem ve babam burada, biraz ziyaret sonra tatil yapacağız" ifadesini kullandı.

Almanya'dan gelen ve Aksaray'daki ailesini görmeye giden Esma Özkan da, "Almanya'dan geliyorum Aksaray'a gidiyoruz. Aksaray'da kalacağız, tatilimizi orada geçireceğiz. Yolculuğumuz çok rahat geçti, yollar bayağı boştu. Okullarımız tatil olur olmaz hemen yola çıktık. Türkiye'yi çok özlemiştim, şimdi hasret gidereceğiz" derken, Esra Özkan da Türkiye'ye gelmenin anlatılmaz bir duygu olduğunu ifade etti. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
TatilGurbetçilerinKapıkuleGirişleriAVRUPAda Yaşayan GurbetçilerOkulların Tatil OlmasıylaKapıkule Sınır Kapısıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selden etkilenen bölgelere 2,5 milyon TL destek
Selden etkilenen bölgelere 2,5 milyon TL destek
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa’nın gözü 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda
Avrupa’nın gözü 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda
Marmara Denizi'nde yeni tehlike; kaçak denizkestanesi avcılığı
Marmara Denizi'nde yeni tehlike; kaçak denizkestanesi avcılığı
Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 130 gündür haber yok
Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 130 gündür haber yok
HÜRKUŞ, NEFES KESTİ
HÜRKUŞ, NEFES KESTİ
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Prof. Dr. Gökoğlu: Çiftlik balığında hormon kullanılmıyor
Prof. Dr. Gökoğlu: Çiftlik balığında hormon kullanılmıyor
Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti
Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول