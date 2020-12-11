Tarih Dergisi’nin Aralık sayısı çıktı

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ / İSTANBUL

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından aylık olarak yayımlanan ‘Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’nin Aralık 2020 sayısı çıktı.

Türk Dünyası ile ilgili haberlerin öne çıktığı derginin bu ayki kapak konusu “Karabağ’ın Kaderi”.

Dergide Karabağ konusu, tecrübeli gazeteci M. Kemal Sallı’nın kaleminden inceleniyor.

Üstat konuyla ilgili değerlendirmesinde genel çerçeveyi şöyle çiziyor:

“9 Kasım’ı 10 Kasım’a bağlayan gece Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan anlaşmanın ardından tüm konular netlik kazanmadıysa da uzmanlar Azerbaycan, Türkiye ve Rusya’yı kazananlar, Ermenistan ve gizli Batılı ortaklarını kaybedenler listesine koyuyorlar.”

Dergide ayrıca bu ay; Ergün Göze ve Kıbrıs Davamız, Başkurdistan ve Zeki Velidi Togan, İlk Yüzyıl Osmanlı Sikkeleri konuları da işleniyor.