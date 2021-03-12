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Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacak

Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacak

12 Mart 2021 Cuma 08:53
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Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması hizmet alımı yapacak. (2562 adet tanıtım materyali (Karayolları Genel Müdürlüğünün Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili faaliyetlerinin tanıtımında kullanılması amacıyla tanıtım filmi ve fotoğraf çekimi ile animasyon ve broşürlerin hazırlatılması)

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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