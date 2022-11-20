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Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

DİYARBAKIR ve Malatya'daki üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra SİHA'ların destek verdiği Pençe Kılıç Hava Haraketı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı sitesinden bir savaş uçağı görseliyle yapılan bilgilendirmede, "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor. Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor!” ifadeleri kullanıldı.

20 Kasım 2022 Pazar 03:51
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

Diyarbakır’da konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda dün saat 23.45 sıralarında hava hareketliliği yaşandı. Üs komutanlığından art arda havalanan savaş uçakları, gecenin karanlığında Suriye ve Irak'ın kuzey bölgeleri istikametine yöneldi. Aralıklarla yaklaşık 2 saat süresince uçak hareketliliği yaşandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı. 

HESAP ZAMANI

Milli Savunma Bakanlığından hava harekatına ilişkin Twitter'dan yapılan ilk açıklamada, pistten havalanan bir savaş uçağının görseline de yer verilerek, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri kullanıldı.

SİHA'LAR DESTEK VERDİ

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu hava harekatında Diyarbakır dışında Malatya’dan da savaş uçaklarının kalktığı, Batman’dan havalanan SİHA’ların da operasyona destek verdiği öğrenildi. Saldırı ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

'TERÖR YUVALARI TAM İSABETLİ ATIŞLARLA YERLE BİR EDİLİYOR'

Milli Savunma Bakanlığı daha sonra harekata ilişkin ilk görüntüleri Twitter'dan paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor!" ifadeleri kullanıldı. Paylaşılan görselde ise terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu görüldü.

PENÇE KILIÇ HAVA HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe Kılıç  Hava Harekatı olarak adlandırılan hava harekatıyla PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurlarının etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Yapılan açıklamada, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKATI icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TerörTSKMSBPençe Kılıç Hava HaraketıKuzey IrakSuriyeOperasyon
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