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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:52
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA, (DHA)

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. Personel taşıyan 15 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye’nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç’un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır birliklerine takviye olarak yerleştirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suriye SınırıAskeri Sevkiyat
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