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Suriye'de MİT desteğinde DEAŞ operasyonu

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında, yerel güvenlik güçlerince DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 terörist ölü gele geçirildi, 18 terörist yakalandı.

30 Eylül 2022 Cuma 11:00
Suriye'de MİT desteğinde DEAŞ operasyonu

MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçlerince, Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1 terörist ölü ele geçirildi, 19 terörist yakalandı. Çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat da ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatlar şöyle;

350 kilogram TNT patlayıcı, 20 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP), 14 boş EYP düzeneği, 3 intihar kemeri, 2 intihar yeleği, 600 fünye, 7 AK-47 tüfek, 3 lav silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 tanksavar silahı, 12 tanksavar mühimmatı, 5 adet 107 milimetrelik havan mühimmatı, 2 taarruz tipi el bombası, 4  AK-47 şarjörü, 4 paket çelik bilye, 84 adet 9 volt akü, 1 keskin nişancı tüfeği olarak kullanılmak üzere modifiye edilmiş M-16 tüfek, 3 keskin nişancı dürbünü, 2 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 1 adet 9 milimetre çapında otomatik tüfek. 

Yakalanan DEAŞ'lı hücre üyelerinin Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttüklerini, TSK'ya ait araçların Suriye'deki günlük rutinlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söylediği belirtildi. Ayrıca ağustos ve eylül ayları arasında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını itiraf ettikleri öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeMİTDeaşTerörörgütOperasyon
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