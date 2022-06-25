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Suriye'de bomba yüklü kamyon imha edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü mensuplarınca Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'un El Humran köyü yakınlarına bırakılan bomba yüklü aracın imha edildiğini duyurdu.

25 Haziran 2022 Cumartesi 10:03
Suriye'de bomba yüklü kamyon imha edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Azez), 21 Haziran'da Suriye/Fırat Kalkanı Harekat bölgesi/Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü yakınlarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgüt mensuplarınca bomba yüklü kamyon bırakıldığı istihbaratıyla harekete geçti. Kamyon tespit edilip, bölgeye bomba imha ekipleri gönderildi. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından bomba yüklü kamyon, kontrollü olarak imha edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörOperasyonSuriyePKKKCKPKKYPGCerablus
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