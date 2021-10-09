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Su altı timleri, 22 metre derinlikteki suç aletini 2 dakikada buldu

JANDARMA ile Sahil Güvenlik'in su altı ekipleri, hız ve çevikliklerini artırmak için Akdeniz açıklarında ortak tatbikat gerçekleştirdi. Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) özel görüntülediği tatbikatta, 22 metre derinlikteki suç aleti bıçak, 2 dakikada tespit edilerek su yüzeyine çıkarıldı.

09 Ekim 2021 Cumartesi 11:21
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Su altı timleri, 22 metre derinlikteki suç aletini 2 dakikada buldu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, deniz, göl, gölet, baraj ve akarsularda görev yapıyor. Sel, deniz kazaları, boğulmalar gibi çeşitli olaylarda arama kurtarma görevini icra eden ekipler, suçun ve suçlunun aydınlatılmasında da etkin görev alıyor. Su altında ceset, suç aleti, delil toplama konularında da uzmanlaşan ekip, zamana karşı yarışıyor. Üzerlerindeki 35 kiloluk tüplerle dalış yapan ekip, su altında hızlı ve çevik olmak zorunda. Hız ve çeviklik kazanmak için de zaman zaman Akdeniz açıklarında tatbikat yapılıyor.

649 kilometrelik kıyı şeridi, 29 akarsu, 15 baraj ve 12 göleti bulunan Antalya’da görev sahası oldukça geniş olan ekiplerin kullandığı hücum botları da onlar için özel olarak tasarlandı. Saatte 40 knot (75 km) hız yapan bu botlarla olaylara kısa sürede müdahalede bulunan ekipler, hız ve çevikliklerini artırmak için botla da manevra eğitimleri yapıyor. Zaman zaman tatbikatlarında sosyal mesaj da veren SAK ve DEGAK, Türk milletine sevgilerini denizde bot motorunun oluşturduğu köpüklenmeyle kalp şekli çizerek gösterdi.

SUÇ ALETİ BIÇAK 22 METRE DERİNLİKTE 2 DAKİKADA BULUNDU

Hem SAK hem de DEGAK'ın ortak tatbikatını DHA özel olarak görüntüledi. Suç aletinin deniz dibinde tespiti ve delil torbasına uygun şekilde konulup su yüzeyine çıkarmak için tatbikat yapan JAK ve DEGAK, su altında zamanla yarıştı. Kıyıdan 2 kilometre açıkta 22 metre derinliğe atılan bıçak, dalgıç ekiplere telsizle bildirildi. Tahmini konum verilen noktaya gelen ekip, dalış yaptıktan sonra su altında bıçağı aramaya başladı. 2 dakikada bulunan bıçak, delil torbasına konularak su yüzeyine çıkarıldı.

4 İLDEN SORUMLULAR

Jandarma SAK Tim Komutanı Üsteğmen Aykut Erdem, sorumluluk bölgelerinin iç sular, karanlık ve kısıtlı görüşün olduğu göl, gölet, baraj, akarsular olduğunu söyledi. Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta illerinde kaybolan vatandaşlar için arama ve kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiklerini de ifade eden Üsteğmen Erdem, “Su altı timi olarak 2020 ve 2021 yıllarında 23 olaya müdahale ettik. Bu 23 olayda 24 vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. Aynı zamanda suçta kullanıldığı değerlendirilen 7 adet tüfek ve tabancayı ele geçirerek adli makamlara teslim ettik" dedi.

DHA

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