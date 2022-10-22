Sosyal konut projesini tanıtım TIR'ı Sincan'da

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle geçekleştirilecek sosyal konut, arsa ve iş yeri projesinin tanıtımı için hazırlanan TIR, 4 günlüğüne Sincan Lale Meydanı'na park edildi. TIR'ı ziyaret eden vatandaşlar, yapılacak evleri sanal gerçeklik gözlüğü ile gezerek fikir sahibi oldu. Başvuruda bulunan ve bulunmayı düşünen vatandaşlar merak ettikleri konulara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Sanal gerçeklik gözlüğü ile evleri gezen vatandaşlar, projenin güzel ve ferah olduğunu, beklentilerini karşıladığını belirtti.

TOKİ proje uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, 250 bin konut projesi hakkında bilgiye erişimde sorunları olan vatandaşlar için tanıtım TIR'ı oluşturduklarını belirterek, "Anadolu'yu gezerek konut, arsa, iş yeri başvurularına ilişkin bilgilendirmeler yapıyoruz. Konutlarımız 17 ilde Cumhurbaşkanımızın temel atma töreni ile başlayacak. Ne tür bir konut yapacağımızı vatandaşımız merak ediyor. 250 bin konut sanki bugün bitmişçesine teknolojik gözlük ile vatandaşlarımıza alacakları evi gezdiriyoruz. Tanıtımını bu şekilde yapıyoruz, ilgi çok büyük oldu. Şu an itibari ile bakanlık olarak 3 TIR, 2 karavan hazırlandı, bunlar Anadolu'nun çeşitli illerine gidecek. Bugün Sincan Lale Meydanı'nda Ankaralı vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.