Somalı Çocukların Anıtkabir ziyareti

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Somalı Çocuklar Çanakkale 18 Mart Şehitleri haftası sebebiyle Ankara’ya Avukat Tülay Bekar ablalarını ziyarete ve Atatürk’ümüzün huzuruna çıkmaya gelmişlerdi. Tülay Hanım bir avukattan çok daha fazlası, yüreklere dokunabilen sıcacık kalpten bir insan, tüm insanlarımızın acısını kendi acısı olarak içinde hissedip, nasıl iyi hissettirebilirim yaralı insanları düşüncesinde olan ve müthiş bir başarı ile çevresini de organize ederek, şifa dağıtan bir melek. İyi ki varsınız, şimdi Tülay Hanım’ın kendi ağzından çocukların mutluluğuna neden olan etkinliklerini dinliyoruz.

Kendi zaman tünelimde geçmişe gideceğim bugün; yıl 1975 nisan ayı ve ben dokuz yaşında ilkokul üçüncü sınıftayım. Zonguldak Valiliği okullardaki başarılı öğrencileri ULUSAL EGEMENLİK ÇOCUK BAYRAMI haftasında ANITKABİR ziyaretine, ATATÜRK huzuruna götürüyor ödül olarak.

Ben gideceğimi öğrendiğimde heyecan, sevinçten ağladım ve bir hafta uyuyamadım geceleri gideceğimiz güne dek.

Ve nihayet ATAMIN huzurundayım; sessizce gözlerimden yaşlar dökülerek sohbet ediyorum Ulu Önder ile; bu ilk ziyaretimde...

Okumayı beş yaşlarında öğrendim ve öğrendikten sonra OKUMAK bir tutku oldu benim için; her konuyu merak eder, her kitabı okurdum. Hatta Anneciğim der ki hala: “sokakta yerdeki gazeteyi eğilip okur; eve gelen sebze-meyvenin kesekağıdını açar okurdun...”

Ve Ulu Önder ATATÜRK’ün okuma ve kitaplar ile ilgili sözlerini kendime ilke edindim ;diğer sözlerini ilke edindiğim gibi.

Özellikle “BEN KÜÇÜKKEN YOKSULDUM.İKİ KURUŞ ELİME GEÇİNCE BUNUN BİR KURUŞUNU KİTABA VERİRDİM. EĞER BÖYLE OLMASAYDIM BU YAPTIKLARIMIN HİÇ BİRİNİ YAPAMAZDIM” cümlesini hiç aklımdan çıkarmadım...

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Gelelim 2019 yılı 23 Mart tarihine.

ANITKABİR ziyareti ve ATAMIN huzuruna o günden sonra defalarca gittim; ondan fazla heyet başı olarak çelenk koydum; Anıtkabir Özel Defterini imzaladım; Lakin 23 Mart 2019 tarihi kadar heyecanlanmadım...

Çünkü Manisa-Soma Ayşe Temizel Ortaokulu öğrencileri idi ziyaret de ÇALIKUŞLARI’na eşlik eden...

Çünkü yıllar önce Valilik beni getirmişti ATATÜRK huzuruna; yıllar sonrasında da ÇALIKUŞLARI adına biz çocuklarımızı.

Çünkü güzellik, iyilik bulaşıcı idi; devam eder gider nesiller boyu...

Çünkü yarın ziyarete gelen 40 öğrencimizden en az biri böyle bir organizasyon yapacak gelecek nesiller için...

Bu nedenle öncelikle Gülsüm Kadın ve Duygu’ya aracılıkları için; sonrasında Okul müdürümüz ve öğretmenlere fedakarlıkları için; TÜRK-İŞ,TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI VE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİNE DESTEKLERİ İÇİN; ÇALIKUŞLARINA da çalışkanlıkları için teşekkürü borç bilirim.

Eminim bu organizasyonlar nesiller boyu sürüp gidecek İNSANLIK devam ettiği müddetçe...

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Gelelim tekrar 23 Mart 2019 tarihindeki ANITKABİR ziyaretimize...

ANITKABİR özel defterine bu özel günün anısına, ÇALIKUŞLARI adına aşağıdaki satırları karaladım:

“AZİZ ATATÜRK:

Adını cephede okuduğun romandan alan Çalıkuşları Platformu olarak; yarınları emanet ettiğin Soma’lı genç yüreklerle huzuruna çıkmanın ve yolunda olmanın haklı gururunu taşıyoruz.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da;

başta Cumhuriyet olmak üzere, sağladığın tüm hakların yılmaz savunucuları olmaya ve yaktığın uygarlık meş’alesi ile yolumuzu aydınlatmaya devam edeceğiz.

Ruhun şad, mekanın cennet olsun Büyük ATATÜRK!”

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Kendi tarihinizde güzellik ve iyiliklerle dolu olsun dostlarım...

Av.Tülay Bekar