Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu' başlatıldı

ANKARA (DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 15 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Eren Abluka İlkbahar-Yaz Operasyonları, 30 Eylül 2022 tarihi itibarı ile sona erdi. Ardından 01 Ekim 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları başlatıldı. Operasyonların ilk serisi olan 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' bugün itibarıyla Şırnak Bestler-Dereler Bölgesinde başladı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1600 personel görev alıyor.