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Sınırda askeri helikopter hareketliliği

Akçakale ilçesinde günlerdir süren sessizliği , Tel Abyad sınırları üzerinde uçuş yaparak devriye atan iki askeri helikopter bozdu. Tel Abyad’dan Rasulayn yönüne giden helikopterlerin kime ait olduğu ise tespit edilemedi.

Sınırda askeri helikopter hareketliliği

Akçakale ilçesinde günlerdir süren sessizliği , Tel Abyad sınırları üzerinde uçuş yaparak devriye atan iki askeri helikopter bozdu. Tel Abyad’dan Rasulayn yönüne giden helikopterlerin kime ait olduğu ise tespit edilemedi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:12
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Sınırda askeri helikopter hareketliliği

(Şanlıurfa), (DHA)

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Türkiye ve ABD’li yetkililer arasında günlerdir devam eden 'Güvenli Bölge' görüşmelerinde teknik çalışmaların sonuna gelindi. Bölge üzerinde uçurulan insansız hava aralarından (İHA) alınan görüntülerle bölgeye ait haritaları masaya yatıran iki ülke heyeti bir dizi tespitte bulundu. Türkiye’nin sınır bölgesinde Tel Abyad’a doğru 32 kilometrelik bir alanda terör örgütü PKK/YPG ve silahlardan arındırılması isteği sürerken ABD’li heyetin görüşü 15 kilometrelik alanın yeterli olacağı yönünde. Güvenli bölgenin kilometre sınırıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken son birkaç gündür sakin olan ilçe merkezi ve sınır bölgesinde bugün öğe saatlerinde bir hareketlilik yaşadı.

Yüksekten uçtuğu için kime ait olduğu tespit edilemeyen iki askeri helikopter art arda uçuş yaptı. Sınır bölgesi üzerinde devriye atarak uçuş yapan helikopterlerin Rasulayn ve Ceylanpınar yönüne doğru gittikleri görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SınırAskeri HelikopterHareketlilikAkçakale
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