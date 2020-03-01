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Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, 815 personelin katılımı ile Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldığı bildirildi.

01 Mart 2020 Pazar 15:15
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Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu başlatıldı

ANKARA, (DHA)

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt-Şırnak ara hattında Karadağ Barınma Alanı'nda bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi. Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı'nın bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 52 operasyonel timden oluşan 815 personelin görev aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Kapan Operasyonları’nın, vatandaşların yoğun desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kapan 7 KaradağOperasyonSiirtŞırnakAra HatİçişleriBakanlıkönce Vatan
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