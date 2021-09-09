SIĞINMACI GÖÇMEN ÇOCUKLARA BİLGİSAYARLI EĞİTİM

Afganistan Türkmenleri Derneği’nde gerçekleştirilen açılış merasiminde kurdelanın kesimi ile 30 öğrenci bilgisayarları ve öğretmenleri ile tanışmanın heyecanını yaşadı.

Online Eğitim için federasyona bağışlanan 10 adet laptop, 10 adet bilgisayar masası ve bilgisayar koltuğu ile 1 adet Printer/Fotokopi cihazı proje çerçevesinde öğrencilerin hizmetine sunulacak. Eylül-Ekim ayı içinde, sosyal uyum projesi çerçevesinde eğitim çalışmasından dönüşümlü olarak 30 sığınmacı öğrencinin yararlanması hedefleniyor.

Eğitimin ilk ayağına federasyon üyesi Afganistan Türkmenleri Sosyal Yardım Derneği ev sahipliği yapacak. Ücretsiz bilgisayarlı eğitim çalışması daha sonra Türkistan Elleri Eğitim Kül. Derneği’nde sürdürülecek. Ayrıca çocuklara yönelik Resim yapma, basit İngilizce konuşma ve Matematik, Kimya, Fizik dersi verme gibi eğitimlerin de verileceği öğrenildi.