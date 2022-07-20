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Sıcak hava dalgası riski Türkiye'de yok

Meteoroloji: Avrupa'daki sıcak hava dalgası riski Türkiye'de yok

20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:20
Sıcak hava dalgası riski Türkiye'de yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Avrupa'daki aşırı sıcakların Türkiye'de önümüzdeki günlerde görülme riskinin olmadığını söyledi. Tekin, "Hafta sonu ve pazartesi günü Marmara’nın batısı, kıyı Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek. Yani sıcak hava ülkemizde daha dar bir alanda etkili olacak. Fakat Avrupa ile karşılaştırıldığında aşırı bir sıcak tahminimiz söz konusu değil" dedi.

ANKARA (DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Tekin, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye yansıma riskinin önümüzdeki günlerde olmadığını belirtti. Tekin, "Avrupa'ya baktığımızda özellikle Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'de yer yer 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ölçüldü. Bunun dışında Avrupa, 5 günün üzerinde mevsim normallerinin yer yer 5- 6 derece üzerinde de hava sıcaklığını yaşamış oldu. Bugün itibarıyla yüksek hava sıcaklığı Avrupa'yı terk ediyor. Daha doğrusu hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşüyor.  Türkiye’de önümüzdeki günlerde böyle bir sıcak hava dalgası riski yok. Çarşamba, perşembe günü Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, hafta sonu ve pazartesi günü ise Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek. Diğer yerlerde sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesini tahmin etmekteyiz. Yani sıcak hava ülkemizde daha dar bir alanda etkili olacak. Fakat Avrupa ile karşılaştırıldığında aşırı bir sıcak tahminimiz söz konusu değil" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sıcak Hava DalgasıTürkiyeAvrupa
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